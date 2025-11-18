Kotromanović: "Političarima bi bilo pametnije da na današnji dan šute"

U studiju N1 televizije u specijalnom programu posvećenom Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, gostovao je Ante Kotromanović, bivši ministar obrane i umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, a u Domovinskom ratu jedan od zapovjednika 4. motorizirane gardijske brigade Pauci.

Prisjetio se šoka koji je doživio čuvši vijest o padu Vukovara dok je skupa sa svojim suborcima bio u diverzantskim akcijama iza neprijateljskih redova.

"U našim glavama se dogodila eksplozija. Za nas je ta vijest bila imperativ da ne popustimo, da izdržimo, da damo sve od sebe. Apsolutno dodatna motivacija", kazao je.

Bez obzira na svu brutalnost, Ante Kotromanović je ustvrdio da je razdoblje Domovinskog rata bilo najbolji dio njegovog života jer je na ratištu upoznao vrhunske ljude, čvrste i ponosne, odlučne da se bore i obrane domovinu.

"To je nešto neprocjenjivo", dodao je.

"Vukovar mora biti simbol"

Na pitanje voditeljice Nine Kljenak o tome kako danas gleda na Vukovar, Kotromanović je kazao da je ono što se 1991. godine dogodilo Vukovaru pomoglo Hrvatskoj vojsci i državi da se stabilizira i održi. Zbog toga, kaže, Vukovar mora biti simbol.

"Tamo je bila koncentrirana gomila neprijateljskih postrojbi, a šačica ljudi uspjela je dugo braniti Vukovar uz silna razaranja i žrtve. To nam je svima pomoglo da shvatimo što će se dogoditi Hrvatskoj ako se ne budemo još više i jače tukli. S druge strane, danas u Vukovaru i u cijeloj Slavoniji žive ljudi koji trebaju nadu, posao i bolji život. Zato i danas tamo ne smije biti prodaje i predaje. Tamo se i sada moramo boriti za svakog čovjeka", poručio je.

"Sjetite se onih dviju kolona sjećanja"

Na pitanje voditeljice o domoljublju, odnosno stvorenoj atmosferi u kojoj se mjeri voli li netko domovinu više ili manje, Kotromanović je kazao da se uvijek manipuliralo s domoljubljem.

"Uvijek se manipuliralo i pozivalo na domoljublje da je to ponekad bilo teško gledati. Kakve su samo bile manipulacije oko Vukovara dok sam bio ministar u Vladi Zorana Milanovića.

Sjetite se onih dviju kolona sjećanja i što je sve i s kakvom mržnjom činila tadašnja opozicija toga dana kada trebamo poštivati i sjećati se svih tih ljudi koji su tamo poginuli. Obično možemo čuti samo deklarativne poruke bez velikih emocija političara koji čak i nisu bili u ratu. No znamo i da oni često trče za novinarskom 'kruškom' (mikrofonom, nap.a.) i jedva čekaju da ih se nešto priupita. Naravno da bi bilo pametnije i bolje da toga dana šute i dozvole da govore ljudi koji imaju živa sjećanja na rat i Vukovar."

"Idemo gledati budućnost, ne ono iza nas"

Kotromanovića posebno smeta politička obojenost samog Dana sjećanja na tragediju Vukovara.

"Politika je prljava i okrutna, ali ljudi koji vode ili pretendiraju voditi Hrvatsku moraju shvatiti da ima tih nekoliko dana u godini kada se mora pokazati primjereno zajedništvo. U tim danima moramo pokazati svima da smo jedinstveni, da nema podjela, a ne da se nekome zabranjuje da ide položiti vijence. Mislim da ljudi koji to rade, koji projiciraju ideje tko je veći domoljub, ne mogu mirno spavati. Zašto bih ja morao govoriti o tome koliko puta sam u ratu bio u direktnim akcijama i koliko puta sam morao pucati na nekoga ili koliko se puta pucalo na nas da bih dokazivao svoje domoljublje. To su notorne stvari. Idemo gledati budućnost, a ne ono što je iza nas. Previše smo opterećeni prošlošću", poručio je Kotromanović.