[KOTARSKI ĐIR] I BLATINE - ŠKRAPE ČEKAJU NOVI GUP Garaža na mjestu zgrade toplane riješila bi kotarski problem parkinga

Kotar Blatine – Škrape omeđen je ulicama Bruna Bušića sa istoka, Matice Hrvatske sa sjevera, Poljičkom cestom s juga i Dubrovačkom sa zapada. U potpunosti je stambeni, s visokim zgradama na području Blatina i obiteljskim kućama na Škrapama. Na čelu Vijeća GK Blatine Škrape je Davor Matijević (SDP) koji kotar vodi već treći mandat. U posljednjem sazivu je pet vijećnika sa SDP-ove liste i dva vijećnika iz HDZ-a. Stanovnika je oko 6.500.

Koliko ih je izašlo na posljednje kotarske izbore od koliko birača?

- U kotaru Blatine - Škrape ima nešto manje od 5.000 birača, a samih stanovnika je nešto ipak više. Na zadnjim kotarskim izborima je izašlo oko 21 % birača što je znatno više od gradskog prosjeka i ta veća izlaznost na kotarskim izborima je već uobičajena za nas što je pokazatelj da je svijest naših birača, kad su u pitanju kotarski izbori, ipak znatno veća nego u ostatku grada. Vjerujem da je razlog tome i angažman Vijeća kotara zbog čega su naši ljudi zaključili da im nije svejedno tko im ga vodi.

Izlaznost duplo veća

Smatrate li da bi ih trebalo izaći više na izbore, odnosno da su aktivniji u kotarskim događanjima?

- Kotarski izbori su jako važni stoga je bitno da što veći broj birača izađe na izbore. Ne mogu se požaliti na našu izlaznost koja je uvijek duplo veća od gradskog prosjeka, ali bih isto voilio da se izlaznost izjednači sa izlaznoću na lokalnim izborima. Ono što mi je drago da sve političke opcije dobro surađujemo, i one koje su zastupljene u vijeću, ali i one koje nisu. Ovo je najniža politička razina i drago mi je da je naš rad lišen politikanstva i prepucavanja i da se svi trudimo raditi za opće dobro. Uostalom, ovo su sve volonterske funkcije i upravo se na tom primjeru jasno vidi tko radi zbog dobrobiti okoline, a tko ne. Imam veliki respekt prema svim predsjednicima i vijećnicima kotareva koji ipak žrtvuju svoje vrijeme kako bi napravili nešto kvalitetno i konstruktivno.

Koje bi naveli nedostatke kvarta, infrastrukturne probleme itd. i na koji način bi se mogli otkloniti?

- Moj kotar je infrastrukturno puno zahvalniji jer je riječ o kvartu koji se planski gradio i to se osjeti, pogotovo na predjelu Blatina. Za razliku od nekih predsjednika mjesnih odbora ili gradskih kotareva koji su se morali doslovno boriti za uvođenje kanalizacije ili čak telefona, kao na Sirobuji gdje je predsjednik kotara Ivica Grubišić Gire, nama je situacija puno urednija stoga smo našu energiju mogli usmjeriti na kreiranje novog sadržaja. Meni je ovo već treći mandat pa je teško i navesti svega šta smo napravili, ali bih svakako izdvojio uređenje sportsko rekreacijskog centra gdje smo postavili umjetnu travu na nogometno igralište, napravili cage ball, asfaltirali jedan košarkaški teren, a drugi smo prekrili gumeno akrilnom podlogom, street workout park, odbojkaški teren, 2 stola za stolni tenis, 2 zoga za balote, zasadili 18 velikih pelegrinki, betonirali pješačke staze i postavili zaštitne ograde. Naš centar je najveći u Splitu bez iti jednog komercijalnog termina na što sam posebno ponosan.

Za besplatni internet čeka se Grad

Uz ovaj centar smo uredili park iznad teretane Radman, otvorili svojedobno prvi "vau" park u Splitu, otvorili besplatnu teretanu u prostorijama kotara, montirali opremu za besplatni internet na predjelu kotara i čekamo Grad da ga napokon puste u funkciju, zasadili smo barem 50 stabala, napravili mural na prostorijama kotara, imali radne akcije uređenje i čišćenja okoliša te čitav niz komunalnih zahvata od asfaltiranja šetnica, postavljanje rukohvata te prilaza za OSI. Bilo je toga stvarno puno i teško se svega sjetiti.

Koji su posljednji realizirani zahvati?

- Posljednje što smo uredili je park i dječje igralište u Šimićevoj gdje smo obnovili sve pješačke staze, postavili nove klupe, hortikulturno oplemenili te uveli špinu za vodu, a dolaze uskoro i nove sprave za djecu.

Pored svega toga smo uveli besplatne kotarske novine koje se distribuiraju u 2.500 primjeraka te smo jako puno radili na organizaciji društvenih događanja. Od ljetnog kina, koncerata, stand up-a na otvorenom, buvljak... Prošli Božić smo imali čak i Advent gdje smo u jutarnjem programu imali besplatna druženje djeca sa ljamom, ponijem i konjem, a navečer zabavni program. Imali smo jedno vrijeme i besplatnu školu nogometa za djecu iz kvarta.Jako puno radimo da podignemo kvalitetu života našim susjedima i mislim da se to prepoznaje.

Rušenje toplane

I Blatine – Škrape muku muče s parkiranjem. Imate li neko rješenje?

- Do sad smo napravili 50 parking mjesta kraj Šimićeve 15. U dogovoru sa Split parkingom za zadnju etažu garaže u Šimićevoj smo snizili cijenu garažnog mjesta za svega 7€ mjesečno sa PDV-om te je Šimićeva postala jednosmjerna ulica zahvaljujući čemu smo dobili dodatnih 70 parking mjesta. Kurioziteta radi, odluku su donijeli sami građani na referendumu koji smo organizirali. Glasalo se u prostorijsma kotara ili putem online aplikacije te je na referendum izašlo skoro 600 građana.

Kao gradski vijećnik pokrenuo izradu dokumentacije za rušenje toplane koja nije u funkciji i na tom mjestu će se izgraditi garaža s kojom ćemo biti prvi kvart u gradu koji je riješio problem nedostatka parkinga. Za ovaj projekt imamo podršku gradske vlasti i vjerujem da ćemo u ovom mandatu makar srušiti toplanu, a nakon izmjene GUP-a ćemo moći realizirati projekt.

Utječe li na život kotara više obližnji Klinički bolnički centar ili turizam?

- Blizina KBC-a dosta utječe na naš kvart prvenstveno na parking. To se osjeti pogotovo u jutarnjim satima zbog čega sa strepnjom iščekujemo najavu zabrane parkiranja unutar same bolnice. Što se turizma tiče ni Blatine nisu imune na proces apartmanizacije, ali to je nešto s čime se bori cijeli grad, ne samo naš kvart.

