Kosor: "Ustaške konotacije koje se nastoje prikopčati na hrvatske branitelje su sramotne i neistinite"

Kod N1 TV voditelja Hrvoja Krešića u specijalnoj emisiji povodom proslave 30. obljetnice Oluje gostovala je bivša premijerka Jadranka Kosor. Podijelila je svoje iskustvo onoga što se dogodilo 1995., ali i ponovila da se Domovinski rat ne može i ne smije povezivati s fašizmom i ustaštvom.

"Ja sam u vrijeme Oluje bila novinarka na Hrvatskom radiju, bilo je to jedno od najljepših i najvažnijih sjećanja u mom profesionalnom životu. Bila sam u tzv. kriznom programu, izvještavali smo svake minute o tome kako napreduje akcija", rekla je Jadranka Kosor. "Mi smo na radiju dežurali skoro 24 sata, iz minute u minutu bili smo s hrvatskim braniteljima koji su oslobađali metar po metar okupiranog područja. To uzbuđenje, kada smo objavljivali što je oslobođeno i ulazak vojske u Knin, to je nezaboravno sjećanje. Kada sam konačno došla doma, nisam mogla zaspati, neprekidno su se vrtjele slike." "Ustaške konotacije" "Očekivala sam da na 30. obljetnicu Oluje budu u Knin pozvani i bivši ministri branitelja i bivši predsjednici vlada. To se učinilo za 20. obljetnicu 2015., kada je na čelu Vlade bio Zoran Milanović. Ove godine, nitko ništa. Mislim da bi bio red da nas se pozove", dodala je. "Ja sam kao ministrica branitelja spominjala da bismo morali redefinirati ove proslave, tako da obilježavamo taj dan i u drugim mjestima koja su bila okupirana, ne samo u Kninu. Međutim, to je ideja koja ne pada na dobro tlo. Mislim da dolazi vrijeme da se netko ozbiljno time pozabavi." "Povezivati Franju Tuđmana s ustašovanjem znači potpuno brisati Tuđmana iz hrvatske povijesti. To je sramotno", komentirala je izjave Gordana Jandrokovića. "Ustaške konotacije koje se nastoje prikopčati na hrvatske branitelje su sramotne i neistinite", dodala je.