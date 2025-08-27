Kosor: "Sve su rekli ovi iz Šibenika kad su zahvalili Plenkoviću što mogu zabranjivati"

Nakon što su šibenski ratni veterani danas zatražili prestanak financiranja te najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se održava od 3. do 7. rujna u Šibeniku, reagirao je programski direktor festivala Branko Sekulić.

Sekulić je poručio kako će sve eventualne incidente rješavati u suradnji s policijom, naglašavajući da program festivala ostaje nepromijenjen.

Sve su rekli ovi iz Šibenika kad zahvaljuju AP-u koji im je omogućio da zabranjuju, kvalificiraju i osuđuju koga god odrede da je za zabranu, kvalificiranje, osuđivanje, izbacivanje, obilježavanje. Za to se nismo borili kad smo se borili za slobodnu RH i EU. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) August 27, 2025

Na društvenim mrežama povodom situacije oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Sve su rekli ovi iz Šibenika kada zahvaljuju AP-u koji im je omogućio da zabranjuju, kvalificiraju i osuđuju koga god odrede da je za zabranu, kvalificiranje, osuđivanje, izbacivanje, obilježavanje. Za to se nismo borili kada smo se borili za slobodnu RH i EU", napisala je Kosor.