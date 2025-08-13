Kosor o valu ustaštva: "Dio javnosti tvrdi da mladi ne znaju što uzvikuju. Znaju!"

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u emisiji "Novi dan" N1 televizije komentirala je tvrdnju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je pohvalio mlade koji su bili na koncertima Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, mimohodu, 30. obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu. Izjavio je da ti mladi poštuju vjeru, tradiciju, identitet, obitelj i domovinu te da poznaju i njeguju doktrinu prvog predsjednika Franje Tuđmana.

"Pokušao je povezati nepovezivo. To je još jedan pokušaj zatiranja što je predsjednik Tuđman najbolje radio i vrijednosti koje je zagovarao. Treba reći da je žestoko bio protiv ustašovanja, tome sam i sama svjedočila. Vrlo je jasno to javno objasnio. Svi koji ga sada žele umijesiti u ovo tijesto današnjih događaja i svega čemu svjedočimo su krajnje nepravedni prema njegovoj ostavštini", kazala je Kosor.

"Jedan dio javnosti za ono što mladi uzvikuju i nose tvrdi da ne znaju što rade. Znaju. Vide to od ključnih ljudi u državi. Vide da se bez kazni u Saboru uzvikuju fašistički pozdravi. Mladi se po tom principu ponašaju i mislim da je danas na sceni, više nego ikad, jedan strašno opasan trend domoljubomjera. Pojavljuju se i mjere nam koliko volimo Hrvatsku. Domoljubomjeri ne mogu biti ni izbornici ni pjevači, a ni licemjerni političari. To može biti samo Ustav Republike Hrvatske", dodala je.

Ukrcavanje u desni vlak

Kosor je dala političku ocjenu predsjednika Sabora, koji predstavlja sve hrvatske građane i izdvaja one koji su bili na koncertima i u Kninu. "Svjedočimo ukrcavanju vodećih političara u taj desno desni vlak. To je jedno natjecanje tko će se u svjetlu lažnog domoljublja ukrcati na vlak koji vodi krajnje desno i čije odredište nitko ne zna. Ovo je otišlo predaleko jer se urla 'Za dom spremni' po stadionima, na ulici i na najsvetiji dan, Dan pobjede. To je uvreda za sve branitelje. Indikativno je da general Ante Gotovina nije došao u Knin. Možda je i to neka vrsta poruke. Uostalom, kad je izašao iz Haaga, poručio je 'Rat je završio, okrenimo se budućnosti'", kazala je.

Podsjetila je i na izjavu ministra obrane Ivana Anušića, nakon koncerta u Zagrebu, koji smatra da taj događaj određuje kako će stvari izgledati u budućnosti. "Za mene je to neprihvatljivo. Ne može pjevač određivati kako ćemo se mi ponašati u budućnosti. Ustav propisuje jednakost, slobodu, višestranačje, socijalnu pravdu… Tko ne poštuje Ustav i odluke Ustavnog suda, ne voli Hrvatsku. Kao ni oni koji nas pokušavaju ugurati na gubitničku stranu povijesti. Ne smijemo to dopustiti, ali velika većina šuti", kazala je.

"Opozicija je eutanazirana"

Kosor je ustvrdila da Hrvatska u ovom trenutku nema opoziciju te da su reakcije na događaje u Kninu i Sinju bile mlake. "Tek bi se netko oglasio na novinarske upite. Enormnim povećanjem plaća je opozicija eutanazirana i uživa u trenutnoj situaciji. Sve je dobro, ljeto je, kupaju se, sunčaju… U zemljama stare demokracije opozicija ne spava, radi svoj posao, a posao opozicije je reagirati na propuste vladajućih. Ona je bila oštra u moje vrijeme, posebno u vrijeme predsjednika SDP-a Zorana Milanovića", kazala je.

Na konstataciju da je Milanović tada bio žestok, dok u posljednje vrijeme nije takav, Kosor je kazala da predsjednik mora štititi Ustav, da on nije opozicija te da mora reagirati kad vidi da nešto nije ustavno. "Mora tražiti odgovore i reakcije. Kao da se umorio i ne želi se previše miješati u svoje obveze i posao, a očekuje se da to radi. Očekuje to više od milijun i sto tisuća njegovih birača s prethodnih izbora. Nekad se znao okrenuti na proslavi Bljeska jer nije htio sudjelovati u onome što je vidio. A ovo… Dokle smo došli", pita se bivša premijerka.

Na kraju je rekla i da nikad HDZ nije bio ovako desno. "Ne samo to, nikad nijedna Vlada nije bila ovako desno. Njeguje se kult oružja i lažnog domoljublja", zaključila je.