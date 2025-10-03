Korona hara u Hrvatskoj. Evo brojki zaraženih

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prošli tjedan prijavljeno je 1338 slučajeva korone, a u tjednu prije zabilježena su i dva smrtna ishoda.

Doktorica obiteljske medicine Branislava Čilić potvrdila je za HRT kako u svojoj ordinaciji posljednjih tjedana bilježi značajan porast broja pacijenata oboljelih od korone. "U odnosu na sedmi i osmi mjesec to je više, meni se čini, i tri puta više. U mojoj ordinaciji koja ima preko 2100 pacijenata imali smo 20–30 pozitivnih, a testirali smo puno više", kazala je.

Većina oboljelih ima blaže simptome. "S nekim peckanjem u grlu, s nešto blažom temperaturom, subfebrilnošću, šmrcavicom. Međutim, ima i drugih simptoma u drugim organskim sustavima, primjerice s proljevom. Tu su i pacijenti koji imaju visoke temperature s protrahiranim kašljem", objasnila je Čilić.

Gverieri: Hospitalizirani pacijenti imaju neke komplikacije bolesti

Dijelu pacijenata potrebno je bolničko liječenje. U Klinici Dr. Fran Mihaljević trenutno je hospitalizirano deset osoba zaraženih koronom.

"Hospitalizirani pacijenti većinom imaju pneumoniju ili neke druge komplikacije bolesti. Kod oboljelih se najčešće razvije pneumonija s bakterijskim komplikacijama, i to nakon nekoliko dana bolesti", ispričao je za HRT dr. Dino Gverieri, specijalizant infektologije.

Petrović: Nema recentnih podataka o sojevima za Hrvatsku

U HZJZ-u napominju da je porast broja slučajeva zaraze očekivan, osobito nakon povratka s godišnjih odmora te početka škole i vrtića.

"Zadnjih mjesec dana zabilježili smo preko dvije i pol tisuće slučajeva, od čega samo u zadnjem tjednu 1300, što je povećanje. Međutim, to je upola manje nego u isto vrijeme prošle godine. Što se tiče sojeva koji cirkuliraju, nemamo recentne podatke baš za Hrvatsku", rekla je dr. Goranka Petrović, voditeljica Odjela za respiratorne bolesti HZJZ-a.

"No, prema podacima Europskog centra za kontrolu bolesti, u većini država prevladavaju sojevi XFG, poznat u medijima kao Stratus, te Nimbus ili MB181. Ono što zasad znamo jest da nema većih značajnijih razlika. Nisu zarazniji, ne izazivaju teže oblike bolesti niti uspješnije izbjegavaju imunološki odgovor", dodala je.