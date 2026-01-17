Koristan savjet: Stjuardesa otkrila koja su najbolja i najgora sjedala u avionu

Dugi letovi mnogima nisu nimalo ugodno iskustvo neudobna sjedala, skučen prostor i buka u kabini često otežavaju odmor. No stjuardesa aviokompanije Virgin Atlantic otkrila je koja su sjedala najbolji, a koja najgori izbor ako želite mirniji let i barem malo sna u ekonomskoj klasi, prenosi Klix.

Za putnike koji se boje letenja ili teže podnose turbulencije savjetuje da biraju sjedala iznad krila aviona. Riječ je o dijelu letjelice koji je najbliži njezinu težištu, pa se ondje osjeća najmanje pomicanja i vibracija.

Kad je riječ o snu, problem često nisu samo sjedala, nego i buka, ograničen prostor za noge te slabija kvaliteta zraka u kabini.

Stjuardesa upozorava da bi, ako je ikako moguće, trebalo izbjegavati mjesta u blizini kuhinje i toaleta, gdje je promet putnika i posade najveći.

- Nikada ne možete sa sigurnošću znati gdje će biti najtiše jer to ovisi o ljudima oko vas. Ipak, stražnji dio aviona često je bučan zbog toaleta i rada posade, a noću svjetlo iz kuhinje može ometati san. Zato osobno ne bih birala zadnji red sjedala - poručila je.

Prema njezinim riječima, idealna su mjesta pet redova od početka ili pet redova od kraja kabine. Sjedenje bliže prednjem dijelu znači da ćete prvi birati obrok i brže izaći iz aviona nakon slijetanja.

Putnici koji sjede bliže stražnjem dijelu često će također ranije dobiti hranu, jer posada poslužuje istodobno s oba kraja kabine, no ondje se, upozorava stjuardesa, jače osjećaju turbulencije.