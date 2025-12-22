Korčulanska policija oduzela vozilo ponavljaču najtežih prometnih prekršaja

Tijekom redovne kontrole prometa u Vela Luci, u večernjim satima u petak, 19. prosinca, policijski službenici Policijske postaje Korčula su zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak.

Radi se o vozaču za kojeg je prometnom kontrolom utvrđeno kako vozilom upravlja iako mu je vozačka dozvola ukinuta do listopada 2027. godine.

Preliminarnim testiranjem na prisutnost droga u organizmu utvrđeno je da je vozač pod utjecajem kokaina, amfetamina i BZO-a, dok je stručni liječnički pregled na prisutnost droga uzimanjem krvi i urina kategorički odbio.

Obzirom da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjen za najteže prometne prekršaje PP Korčula je vozilo kojim je upravljao privremeno oduzela, a od Općinskog suda u Dubrovniku - Stalna služba u Korčuli, zatražili da se vozač kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i jednogodišnjom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

Sud je donio odluku da se vozač pusti na slobodu i postupak nastavi u redovnoj proceduri.