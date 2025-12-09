Korak do tragedije? Opasan odron U Zagori: Komadi stijena stigli do same ceste, nikakvog znaka nema

Uslijed obilnih kiša posljednjih dana došlo je do odrona uz državnu cestu D56, na granici između Postinja Gornjeg i Postinja Donjeg. Najveći komad stijene, težak procijenjeno više od stotinu tona, zaustavio se svega desetak metara od kolnika, dok su manji komadi stigli do ruba ceste, na metar do dva od prometnice.

Stanovnici upozoravaju da se prvi odron dogodio još prije dva tjedna te tvrde da su o tome obavijestili nadležne službe, no do danas, kažu, reakcije nema.

„Sve skupa je potencijalna velika tragedija. Kamenje je stiglo do krajnje linije ceste, a nije postavljen niti jedan znak upozorenja“, kažu mještani.

Ističu kako je područje i dalje nestabilno te da vozači svakodnevno prolaze dionicom bez ikakvih sigurnosnih upozorenja.

Nadležne službe zasad se nisu oglasile o poduzetim mjerama.