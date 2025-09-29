Koordinacija distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike reagira na tragični incident u kojem je žena izgubila život

Koordinacija distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike reagira na tragični incident koji se dogodio proteklog vikenda, u kojem je žena izgubila život nakon što je u nju ispaljena signalna raketa tijekom svadbe.

U iskrenoj namjeri točnog informiranja medija i javnosti, želimo naglasiti kako u Republici Hrvatskoj postoje dvije osnovne kategorije pirotehnike koje se u pogledu dostupnosti i uporabe bitno razlikuju, te kako je tragičan incident posljedica isključivo neovlaštenog korištenja tehničke pirotehnike (P1) u neprimjerenim uvjetima i od strane neodgovornog pojedinca. Smatramo kako je iznimno važno ne poistovjećivati komercijalnu pirotehniku – onu koja je namijenjena zabavi, javnim priredbama i koja se najviše koristi tijekom blagdana (F1 i F2), s tehničkom pirotehnikom koja je uzrokovala nesreću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koordinacija distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike potresena je tragičnim incidentom u kojem je tijekom vikenda na vjenčanju smrtno stradala jedna osoba zbog neovlaštene uporabe signalne rakete. Duboko suosjećamo s obitelji i prijateljima preminule osobe te izražavamo iskrenu sućut.

Oštro osuđujemo neprimjereno korištenje tehničke pirotehnike (P1) u neadekvatnim uvjetima te apeliramo na nadležne institucije da dosljedno provode postojeće zakone Republike Hrvatske, koji spadaju među najsnažnije u Europi, te da primjereno kažnjavaju prekršitelje. Također, pozivamo sve odgovorne građane da se pridržavaju zakonskih propisa, a odrasle i roditelje da svojim pozitivnim ponašanjem služe kao primjer djeci i mladima.

Nadalje, u iskrenoj namjeri točnog informiranja medija i javnosti, želimo naglasiti kako u Republici Hrvatskoj postoje dvije osnovne kategorije pirotehnike koje se u pogledu dostupnosti i uporabe bitno razlikuju.

Tehnička pirotehnika (T1/T2/P1/P2) odnosi se na signalne rakete (P1) koja je korištena u tragičnom slučaju, kao i druga sredstva za specifične tehničke svrhe npr. u kazalištu, u poljoprivredi, avionskom prometu i sličnim djelatnostima. Ova pirotehnika dostupna je cijele godine, a njena prodaja i uporaba strogo je regulirana međunarodnom konvencijom SOLAS i Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Komercijalna pirotehnika (F1, F2, F3) namijenjena je isključivo za zabavu, javne priredbe i festivale, uz stroga zakonska ograničenja prodaje i korištenja. Prema aktualnim propisima, zabavna pirotehnika smije se prodavati 13, a koristiti samo 5 dana godišnje, uz strogu dobnu i prostornu regulaciju, zabranu oglašavanja i prodaje snažnijih proizvoda izvan specijaliziranih trgovina.

U industriji komercijalne pirotehnike u Republici Hrvatskoj danas djeluje 360 pravnih subjekata koji godišnje ostvaruju prihod veći od 20 milijuna eura. Ovaj sektor zapošljava više od 700 ljudi te ostvaruje izvoz veći od 2 milijuna eura. Samo u 2023. godini fiskalizirano je više od 700.000 računa.

Hrvatski zakon o eksplozivnim tvarima, jedan od najstrožih u Europi, detaljno propisuje uvjete i pravila korištenja sveukupne pirotehnike. Zakonska regulacija pirotehnike postoji još od 1993. godine, kada su propisi prvi put uređivali promet i uporabu eksplozivnih tvari, uključujući i zabavnu pirotehniku. Cilj je bio smanjenje zloupotrebe oružja i snažne pirotehnike te povećanje zaštite i zdravlja ljudi. Od tada do danas, zakonodavni okvir se kontinuirano nadograđuje i prilagođava suvremenim sigurnosnim i društvenim izazovima. Hrvatska danas ima jedan od najrigoroznijih i najsveobuhvatnijih zakonodavnih okvira u EU, koji obuhvaća niz zabrana, ograničenja i sigurnosnih mehanizama.

Smatramo važnim naglasiti kako bi daljnje sužavanje tržišta kroz još rigorozniju zakonsku regulativu zabavne pirotehnike izravno ugrozilo radna mjesta i smanjilo prihode državnog proračuna te ojačalo sveprisutno crno tržište. Ujedno naglašavamo kako eventualne izmjene zakona, koje se trenutačno najavljuju, neće utjecati na tehničku pirotehniku, već isključivo na distribuciju i uporabu komercijalne pirotehnike F kategorije. Kao Koordinacija distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike, smatramo kako naš zajednički fokus mora biti na edukaciji građana i mladih o odgovornoj, sigurnoj i kontroliranoj uporabi pirotehnike, prevenciji nezakonitog korištenja te suzbijanju crnog tržišta, a ne na potpunim zabranama.

Na temelju javno dostupnih podataka, jasno je vidljivo kako stroža regulacija automatski ne smanjuje broj ozljeda. Tijekom posljednje blagdanske sezone, unatoč strogim zakonima, zabilježene su 33 ozljede, gotovo sve povezane s ilegalno kupljenom i zakonski zabranjenom pirotehnikom. Ovo jasno pokazuje da glavni sigurnosni problem nije legalna zabavna pirotehnika, već neovlaštena uporaba i nekontrolirano crno tržište, osobito putem interneta, koje zaobilazi zakone i kontrole te neprimjereno korištenje tehničke pirotehnike.

Mi, kao Koordinacija distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike, smatramo dijalog nužnim. Umjesto jednostranih zabrana koje su pokazale ograničeni učinak, ponovno predlažemo i pozivamo na osnivanje radne skupine koja bi okupila predstavnike zakonodavnih i sigurnosnih tijela, stručnjake iz zdravstvenog sektora, zaštitarske udruge, kao i distributere pirotehnike. Cilj je definirati uravnotežen i provediv model regulacije koji osigurava sigurnost, gospodarski razvoj i očuvanje tradicije legalne uporabe pirotehnike.

Također, pozivamo sve građane da preuzmu odgovornost i pridržavaju se zakonskih pravila, osobito roditelje i osobe koje služe kao uzor mladima. Samo zajedničkim djelovanjem i edukacijom možemo spriječiti tragedije i osigurati sigurnu i održivu uporabu zabavne pirotehnike u Hrvatskoj, poručili su iz Koordinacije distributera i prodavatelja zabavne pirotehnike.