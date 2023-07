Konstrakta, Let 3 i Jovanottijeva predgrupa otvaraju trogirski KulaKula festival!

Svega desetak dana ostalo je do otvorenja šestog izdanja glazbenog festivala KulaKula koji oduševljava Trogirane i njihove posjetitelje.

Nakon spektakularnog koncerta Doris došlo je vrijeme i za onaj poznati festivalski blok prvog vikenda kolovoza koji na kraju izgleda ovako:

3.8. u četvrtak festival otvaraju Konstrakta i njen band Zemlja Gruva, zatim nastupaju ta-lijanska senzacija i Jovanottijeva predgrupa The Sweet Life Society a nakon njih na pozornicu u Kuli Kamerlengo izlaze naši ovogodišnji Eurosong predstavnici - riječki Let 3.

Petak 4.8. rezerviran je za hip hopere Who See, novosadski S.A.R.S. koji su lani dupkom ispunili Kulu i Kirila Džajkovskog i njegovu britansku MC TK Wonder.

Subota 5.8. biti će u znaku Prljavog kazališta za koje je ostalo svega par stotina ulaznica a s pravom možemo reći kako ovogodišnji festivalski line up može parirati ozbiljnim regio-nalnim festivalskim imenima.

Ulaznice potražite u sustavu entrio.hr i svakako 3.-5.8.posjetite grad sretnog trenutka i iskusite KulaKula festival!