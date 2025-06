Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Makarske: SDP s osam mandata ponovno ima većinu, Gordana Muhtić ostaje predsjednica

Na konstituirajućoj sjednici održanoj danas u gradskoj vijećnici službeno je potvrđeno novo Gradsko vijeće Grada Makarske, izabrano na lokalnim izborima 18. svibnja. Socijaldemokratska partija (SDP) ponovno je osvojila većinu s ukupno osam mandata te time zadržala ključnu političku poziciju u Gradskom vijeću.

Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Gordana Muhtić, kojoj je ovo drugi uzastopni mandat na toj funkciji. Za potpredsjednike vijeća izabrani su Jakov Lovreta (SDP) i Martina Mustapić Glibota (HDZ).

Vijeće čine s liste SDP-a: Gordana Muhtić, Frane Filipeti, Tina Međurečan, Jakov Lovreta, Anita Gaće, Karlo Glavičić, Kristina Katić Brkulj, s liste HDZ-a i DP-a: Martina Mustapić Glibota, Nera Drlja, Petra Perkušić, Mario Turić i Dane Knezović te Ivan Roso i Tonći Gojak, izabrani s Kandidacijske liste grupe birača.

U svom obraćanju, predsjednica Muhtić je, uz zahvalu na ponovo ukazanom povjerenju, uputila snažnu poruku okupljenima, naglasivši važnost odgovornosti koju su vijećnici preuzeli od svojih sugrađana.

„Građani su oblikovali novo Gradsko vijeće, a na nama je da poštujemo njihovu volju. Ovdje vidim puno novih lica i to me veseli. Nadam se da će od vas dolaziti nove ideje, kreacije, prijedlozi i razmišljanja. No još više me veseli što ovdje vidim i iskusna lica; ljude koji su svojim radom, entuzijazmom i znanjem, svojom srčanošću i borbenošću zaslužili da ponovno budu dio ovog Gradskog vijeća.“ istaknula je Muhtić.

Poseban naglasak u govoru stavila je na kontinuitet političkog smjera koji su građani podržali na izborima, naglasivši: „Po prvi put u povijesti, građani ovog grada odlučili su da će Makarsku i gradsku upravu i dalje voditi isti ljudi... još četiri godine.“

Predsjednica Vijeća uputila je i čestitku gradonačelniku Zoranu Paunoviću i njegovoj zamjenici Antoniji Radić Brkan na zasluženom povjerenju za još jedan mandat. Gradonačelnik Paunović je, uz čestitku izabranoj predsjednici i potpredsjednicima, još jednom naglasio da nas u sljedećem razdoblju čekaju brojni izazovi. „Pred nama su brojni infrastrukturni projekti koje ćemo uspješno realizirati, a na tom putu vjerujem i u potporu Gradskog vijeća“ kazao je Paunović.

Konstituiranjem Gradskog vijeća započinje novo poglavlje u političkom životu Makarske, a pred novim vijećnicima stoji odgovoran zadatak nastaviti razvoj grada u smjeru koji su građani jasno izrazili: stabilno, odgovorno i ponosno.