ADVENT U SINJU Konjička karavana Djeda Božićnjaka kroz Sinj

U petak, 12. prosinca, uoči blagdana sv. Lucije, Sinj će ugostiti jedinstvenu blagdansku manifestaciju "Konjička karavana Djeda Božićnjaka kroz Grad Sinj". Program se održava u sklopu "Adventa u Sinju", a organizira ga Konjički klub Samarica kako bi se oživio duh zajedništva i radosti uoči Božića.

Karavana kreće u jutarnjim satima iz Glavica gdje će se okupiti vesela povorka Djeda Božićnjaka na konjima. Djedice na konjima posjetit će: Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći, gdje će razveseliti djecu darovima, Alkarsko trkalište i Pijacu te će završiti na ruti kroz Vrličku ulicu

Na Alkarskom trkalištu Božićnjaci se očekuju oko 11:10 sati, a cijelim putem na konjima će dijeliti slatkiše mališanima, stvarajući nezaboravne trenutke za djecu i njihove obitelji.

"Blagdan sv. Lucije, duboko ukorijenjen u hrvatskoj tradiciji, dan je darivanja djece i sijanja božićne pšenice te simbola nade i plodnosti. Upravo ta simbolika oživljava kroz ovu manifestaciju, koja povezuje običaje, konjičku baštinu i blagdansko raspoloženje. Pozivamo sve roditelje, djecu i građane da se pridruže ovoj čarobnoj karavani i zajedno stvore blagdansku radost u našem gradu", javili su organizatori Adventa u Sinju.