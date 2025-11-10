Konferencija "Partnerstvo za pametno upravljanje turizmom grada Splita": Ključni akteri na okupu uoči nove sezone

HGK – Županijska komora Split organizira konferenciju pod nazivom "Partnerstvo za pametno upravljanje turizmom grada Splita", koja će se održati 11. studenoga 2025. u 11 sati u prostoru Hrvatske gospodarske komore u Splitu. Cilj skupa je okupiti najvažnije dionike splitskog turizma te otvoriti dijalog o izazovima, rješenjima i dugoročno održivom razvoju grada kao turističke destinacije.

"Ovom konferencijom želimo potaknuti suradnju i razmjenu ideja između javnog i privatnog sektora kako bismo zajednički unaprijedili pripremu nadolazeće turističke sezone i postavili temelje za dugoročno održiv i pametan razvoj Splita kao turističke destinacije", poručuje uoči skupa predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Okupit će se ključni akteri splitskog turizma

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Grada Splita, Turističke zajednice grada Splita, Ekonomskog fakulteta u Splitu, kao i predstavnici turističkih strukovnih tijela pri HGK – Županijskoj komori Split. Riječ je o skupu koji bi trebao objediniti poglede javnog sektora, akademske zajednice i privatnih poduzetnika u turizmu oko istog cilja – pametnog upravljanja turističkim razvojem grada.

Pozdravne riječi sudionicima uputit će zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić, predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš te direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić.

Uvod u raspravu dat će izv. prof. Ante Mandić s Katedre za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu, izlaganjem na temu izazova i strategija pametnog upravljanja turizmom grada Splita.

Rasprava o prometu, digitalnim rješenjima i sadržajima izvan sezone

U panel-raspravi, kojom će moderirati Nataša Bušić iz splitske HGK, sudjelovat će:

zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić

predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK Jelena Tabak

predsjednica Strukovne grupe hotelijera HGK – ŽK Split Davina Ljubičić Đirlić

predsjednik Strukovne grupe putničkih agencija HGK – ŽK Split Jurica Glavina

Razgovarat će se o nizu ključnih tema za svakodnevni život građana i funkcioniranje turizma, među kojima su infrastrukturna pitanja, osobito promet i njegova regulacija u gradskoj jezgri, parkiranje i mjere koje bi olakšale kretanje turistima i lokalnom stanovništvu, ali i poslovanje hotelijera, agencija i ugostitelja.

Važan naglasak bit će stavljen na uvođenje digitalnih rješenja za upravljanje turizmom, prometom i javnim prostorima, odnosno razvoj sustava "pametne destinacije", koji bi trebao omogućiti učinkovitiji nadzor turističkih tokova i kvalitetnije planiranje.

Posebno će se govoriti i o sadržajima izvan glavne sezone, koji bi dodatno produžili turističku godinu, ali i vratili lokalno stanovništvo u centar grada, stvarajući bolji balans između turističkih i lokalnih potreba.

Poduzetnicima trebaju predvidiva pravila

Jedna od važnih tema konferencije bit će i potreba poduzetnika za predvidivim i dugoročnijim pravilima poslovanja, koja bi doprinijela stabilnosti poslovanja i olakšala planiranje investicija. Sudionici će, među ostalim, razgovarati o tome kako normativni okvir i lokalne odluke mogu pratiti brzi razvoj turizma, a da pritom ne opterećuju gospodarstvenike.

Na dnevnom redu naći će se i promocija Splita, s posebnim naglaskom na kongresni turizam kao važnu razvojnu priliku za grad, uz raspravu o nizu drugih pitanja i mogućnosti povezanih s pametnim upravljanjem turizmom.

Konačni cilj skupa je, poručuju organizatori, stvoriti temelje za jednostavnije i uspješnije poslovanje turističkih poduzetnika, bolji turistički doživljaj gostiju te kvalitetniji život građana Splita.