Koncert "Glazbom i slikom Gospi Sinjskoj" u čast godišnjice proglašenja bazilike

U povodu godišnjice proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske manjom bazilikom, u nedjelju 12. listopada 2025. godine, u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske održan je svečani koncert pod nazivom „Glazbom i slikom Gospi Sinjskoj”.

U sklopu programa nastupio je renomirani Gradski zbor Brodosplit, koji je publici priredio dojmljiv glazbeni doživljaj posvećen Sinjskoj Gospi. Osim glazbenog dijela, događaj je bio i prilika za promociju novog videomaterijala posvećenog ovom duhovnom i kulturnom simbolu Sinja i cijele Cetinske krajine.

Snažne interpretacije zborskih skladbi, duhovna atmosfera prostora te vizualna prezentacija poslužili su kao dostojanstven podsjetnik na važnost Gospe u ovome kraju. Posebnu simboliku večeri dodatno je naglasila činjenica da se koncert održao upravo u bazilici koja nosi ime Čudotvorne Gospe Sinjske – simbola vjere, povijesti i identiteta grada.

Ulaz na koncert bio je slobodan, a događaj je privukao brojne posjetitelje iz Sinja i okolnih mjesta.