Kompromis u Dalmaciji? Zid na odmorištu Šibenskog mosta 'upao' u tradiciju

Zid na odmorištu uz Šibenski most posljednjih je mjeseci prošao kroz pravu malu vizualnu i navijačku transformaciju.

Sve je započelo kada su Hrvatske ceste odlučile unijeti malo boje u odmorište i dotad novi neutralni zid osvježiti narančasto-crnim tonovima, no ubrzo nakon toga na zidu se pojavio Torcidin improvizirani grafit čime je priča dobila novu dimenziju i prerasla u nekakav navijački obračun.

Hrvatske ceste odlučile su reagirati, pa su ponovno najavili svojevrsni 'redizajn' odmorišta, uz obrazloženje kako ga žele poštedjeti daljnjih navijačkih eskapada, društvene mreže ubrzo su se užarile, a prijedlozi su se nizali, piše ŠibenikIN.

Prva ideja bila je da odmorište i dalje ostane u šibenskom duhu, ali bez navijačkih konotacija – da njime dominira motiv šibenske boule, kakvom su već ukrašeni tamošnji 'pitari', bez narančasto-crnih traka koje bi se mogle povezivati s Funcutima. Druga varijanta predviđala je povratak na potpuno neutralnu, sivu boju, kako bi se izbjegle bilo kakve asocijacije i potencijalni novi sukobi.

Na koncu je pobijedila prva ideja. Zid je prebojan i oslikan motivom šibenske boule, tradicionalnog simbola grada koji nadilazi sportske i navijačke podjele. Pa umjesto boja koje razdvajaju, odabrana je baština koja povezuje, a na kraju krajeva i kompromis...