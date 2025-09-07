Kompletirana lista četvrtfinalista Eurobasketa, briljirali Dončić i Giannis

Slovenija je u četvrtfinalu Eurobasketa. Predvođena Lukom Dončićem, koji je ubacio 42 poena uz 10 skokova, svladala je Italiju u latvijskoj Rigi s 84:77.

Slovenci su otvorili natjecanje porazima od Poljske 95:105 i Francuske 95:103. Nakon toga su konsolidirali igru u obrani i nanizali tri pobjede. U skupini su bili bolji od Belgije s 86:69 i Islanda s 87:79. Tako su izborili osminu finala i dvoboj s Italijom koja je povela 4:0 da bi Slovenija na kraju prve četvrtine vodila 29:11, a početkom druge četvrtine 32:13. Talijani su se s 41:25 primakli na 45:38. U trećoj četvrtini je Slovenija s 50:44 pobjegla na 59:44 i zaključila je sa 72:56 u svoju korist. U četvrtoj četvrtini je Italija zaprijetila, sa 75:58 prišla na 78:77, ali su Slovenci sačuvali pobjedu.

Poljska, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, svladala je Bosnu i Hercegovinu s 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11). Gruzija je s 80:70 iznenadila Francusku (24:20, 14:17, 20:17, 22:16). Grčka je uz 37 poena i 10 skokova Giannisa Antetokounmpa dobila Izrael s 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20). U utorak će tako u četvrtfinalu igrati Litva-Grčka i Turska-Poljska, a u srijedu Njemačka-Slovenija i Finska-Gruzija.