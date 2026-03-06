KOMENTARI POD POVEĆALOM Bliži se ljetna sezona: Hoće li Split zabraniti noćnu prodaju alkohola u centru grada?

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana i tjedana u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, prema vašem mišljenju najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas postane dio rasprave.

Tomislav Šuta, HDZ-ov gradonačelnik Splita, najavio je zabranu noćne prodaje alkohola kao jednu od mjera za uvođenje većeg reda u gradu, osobito u staroj gradskoj jezgri. Prema najavama, zabrana bi se odnosila na razdoblje od 20 do 6 sati, a obuhvatila bi trgovine i tzv. liquor shopove.

Šuta pritom ovu mjeru predstavlja kao odgovor na probleme povezane s bukom, narušavanjem javnog reda i neprimjerenim ponašanjem u turističkoj sezoni. Naglasak je stavljen na regulaciju prodaje alkohola izvan ugostiteljskih objekata, dok bi kafići i restorani ostali izuzeti. Najava je odmah izazvala različite reakcije u javnosti — od podrške dijela građana koji traže više reda u centru Splita, do kritika trgovaca i dijela poduzetnika koji smatraju da se problem ne rješava zabranama.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, za mišljenje smo pitali splitske političare: Jakova Prkića iz stranke Direkt, Bojana Ivoševića, nezavisnog vijećnika s liste stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita te Jakšu Balova, HDZ-ova gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita.

Jakov Prkić, vijećnik stranke Direkt u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Dobro je što će izmjene Zakona o trgovini prepustiti jedinicama lokalne samouprave odlučivanje o prodaji alkoholnih pića na svom području od 20 sati do 6 ujutro. U načelu podržavam zabranu prodaje jer je alkohol ionako lako i široko dostupan. No, ako se područje zabrane svede na staru gradsku jezgru, što je za očekivati, to neće imati veći učinak jer je riječ o području relativno male površine. Moguća je situacija u kojoj su dvije trgovine udaljene jedna od druge dvadesetak metara. Dok će u jednoj prodaja biti dopuštena, u drugoj neće. Zabrane rijetko dovode do željenih rezultata, osim kada se paralelno radi i na edukaciji. Kao društvo moramo više raditi na prevenciji jer je štetnost utjecaja alkohola na zdravlje, pogotovo kod mladih, davno dokazana. Također moramo aktivno raditi na promjeni percepcije odredišta jer se na Split gleda kao na mjesto razularene zabave. To je proces koji traje i zahtijeva ozbiljan trud i vrijeme.

Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Drago nam je vidjeti da naš prijedlog, koji su 2023. godine izrugivali, sada isti ti donose na nacionalnoj razini i zazivaju njegovu primjenu u Splitu. Tada je, za ministra Glavinu, Puljak bio nesposoban gradonačelnik koji ne zna koristiti alate koje mu država nudi, a sada, kada je gradonačelnik Šuta, to je vrijedno hitnog postupka. Mislim da nitko ne bi trebao imati ništa protiv donošenja navedenog zakona jer on decentralizira državu u navedenom pitanju i daje mogućnost svakom gradu i općini da prilagode pravila svojim potrebama. Što se tiče primjene navedenih planiranih izmjena i dopuna Zakona o trgovini na lokalnoj razini, ako do njih dođe, logično je da ćemo podržati našu inicijativu. Jedino o čemu očekujemo raspravu jest obuhvat navedenog ograničenja. Ograničiti ga isključivo na područje stare gradske jezgre značilo bi da se doslovno već na Primi i autobusnoj stanici na Pazaru može kupiti alkohol, što bi ovu mjeru učinilo besmislenom. Vidjet ćemo kakav će prijedlog izraditi stručne službe pa ćemo, ovisno o njihovu prijedlogu i argumentaciji, predložiti doradu navedenoga, bude li potrebe.

Jakša Balov, gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Najprije jasan odgovor – ZA. Naime, iako sam načelno protiv zabrana, ovdje se ne radi o uvođenju potpune zabrane, nego o regulaciji koja će pomoći kvaliteti života naših sugrađana, posebno u centru grada. Ovakva vrsta regulacije nije nam potrebna u cijelom gradu, nego na problematičnim mjestima, gdje se uporno krše javni red i mir konzumacijom alkohola na javnim površinama, uz prodajna mjesta. Neću prejudicirati odluku koju moramo donijeti na Gradskom vijeću, ali siguran sam da će sigurna i velika većina vijećnika podržati regulaciju, a nadam se da ćemo postići i konsenzualnu odluku. Zajedničkom procjenom te uvažavajući stručne službe, odlučit će se od kada bi se vremenski uvela ta regulirana zabrana, no svakako je riječ o večernjim, odnosno noćnim satima. Kako prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini još nije predstavljen javnosti, a potrebno ga je provesti i kroz parlamentarnu proceduru u Hrvatskom saboru, prerano je licitirati s vremenom regulacije, pa i načinom njezina provođenja. Međutim, besmisleno je po gradu izvoditi policiju i redarstvo te uporno kažnjavati kad popuste kočnice i iskoristi se prilika za povoljnu kupnju alkohola. Nerijetko su turisti, ne poznajući zakonodavstvo, nakon izlaska iz ugostiteljskih objekata u kojima ih nisu htjeli dalje posluživati zbog alkoholiziranosti, nastavljali do besvijesti kupovati u trgovinskim objektima. Ovaj će zakon to ukloniti kao mogućnost tamo gdje lokalna samouprava smatra da je to potrebno. Važno je da se to nikad ne čini naprasno, nego iz vidljive potrebe za balansiranjem, pri čemu je u ovom trenutku jasno da nereguliranost nanosi veliku štetu dijelu naših sugrađana.

