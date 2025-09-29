KOMENTARI POD POVEĆALOM Barbir, Kelam i Bekavac podijelili su svoje mišljenje o tome treba li se Hotel Zagreb prenamijeniti u studentski ili starački dom. Donosimo što su nam rekli

Od ovog tjedna na portalu Dalmacija Danas kreće nova rubrika "Komentari pod povećalom". Svaki tjedan odabrat ćemo najaktualniju temu iz proteklih dana, a na nju će reagirati trojica političara svojim komentarima.

Njihovi odgovori pokazat će kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Ovog tjedna donosimo raspravu o prijedlogu koji je izazvao podijeljene reakcije u javnosti – mogućnosti da se Hotel Zagreb na Duilovu preuredi u novi studentski dom. Ideju je najavio rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić tijekom konferencije za medije uoči manifestacije Europska noć istraživača.

Iako bi studentski dom bio važno rješenje za kronični problem nedostatka smještaja za studente, veći dio javnosti izrazio je nezadovoljstvo jer je Hotel Zagreb ranije bio spominjan kao dom za starije i nemoćne – skupinu kojoj Split i Dalmacija također već godinama ne uspijevaju osigurati dovoljne kapacitete.

Kako kažu sa Sveučilišta u Splitu, u tijeku su tek inicijalni razgovori s Ministarstvom obrane RH, a konkretnih odluka o rokovima, financiranju i troškovima još nema. Ostaje otvoreno pitanje – kome će na kraju pripasti Hotel Zagreb: studentima koji traže pristupačan smještaj ili umirovljenicima kojima je obećan novi dom?

Kako bismo čuli različite političke poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske gradske vijećnike: nezavisnog Damira Barbira, Franka Kelama iz Mosta te Lidiju Bekavac iz Hrvatske građanske stranke (HGS).

Damir Barbir, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Tema Duilova pokazuje svu apsurdnost stanja u kojem se Split i njegova okolica nalaze već desetljećima. Nažalost, došli smo do situacije u kojoj se dvije izrazito važne društvene skupine – studenti i umirovljenici – guraju jedni protiv drugih kako bi dobili minimalnu infrastrukturu nužnu za dostojanstven život ili školovanje. To nije pitanje studenata protiv umirovljenika, nego rezultat kontinuiranih loših politika, prvenstveno na razini Županije kojom HDZ upravlja u kontinuitetu već 35 godina, ali i zbog potpunog odsustva državne strategije. Brojke su neumoljive. U Splitu imamo gotovo osam tisuća studenata koji nemaju prebivalište u Splitu, a studentski domovi raspolažu s tek 1.290 kreveta. To znači da više od 6.500 studenata mora tražiti privatni smještaj, što izravno podiže cijene dugoročnog najma stanova. Posljedice ne osjećaju samo studenti, nego i mlade obitelji i drugi građani koji traže stanove, čime se dodatno smanjuje njihova platežna moć i potiče iseljavanje. S druge strane, više od pet tisuća umirovljenika čeka mjesto u domu za starije osobe. Riječ je o ljudima koji su cijeli život radili, a danas nemaju gdje dostojno provesti starost. To su dva lica iste krize – krize stanovanja i infrastrukture – koja se sustavno ignorira. Umjesto da se generacijama osmišljava paralelni razvoj i studentskih i umirovljeničkih kapaciteta, sada gledamo kako se dvije ranjive skupine umjetno sukobljavaju oko jednog objekta. To je tužno i neodgovorno. Što se tiče samog Duilova, to pitanje mora se gledati i infrastrukturno. Važno je provjeriti može li se ta građevina prilagoditi potrebama naših umirovljenika, ali istovremeno Split, kao studentski grad, ne smije zanemariti potrebu za novim domom. Moj je stav da rješenje nije u tome da studenti i umirovljenici vuku konop jedni protiv drugih, nego da Grad, Županija i država konačno preuzmu odgovornost i izrade dugoročnu strategiju razvoja smještajnih kapaciteta za obje skupine. Zaključno, pitanje doma na Duilovu simbol je šireg problema – izostanka planiranja i odgovorne politike. Dokle god se to ne promijeni, živjet ćemo u gradu u kojem se jedni mladi bore za mjesto u studentskom domu, a drugi naši stariji za krevet u domu za starije. To nije Split kakav želimo.

Franko Kelam, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova Mosta:

- Već godinama slušamo kako će Hotel Zagreb na Duilovu jednom postati dom za starije i korisnike treće životne dobi. Međutim, sada, kada se ozbiljno razmišlja o tome da se cijeli taj kapacitet preusmjeri u studentski smještaj, postavlja se pitanje: kome to doista služi i tko ima prioritet? U predizbornim kampanjama svi govore o umirovljenicima, staračkim domovima i dnevnim boravcima, ali nakon izbora ta tema uvijek pada u drugi plan. Vrijeme je da gradska i državna vlast pokažu da stariji građani nisu važni samo uoči izbora, nego i u svakodnevnom životu. U Splitu je više od 5.000 ljudi na čekanju za smještaj u domu za starije osobe, a prosječno vrijeme čekanja iznosi gotovo deset godina. Zadnji dom otvoren je prije desetljeća, a broj starijih stalno raste. To nisu samo brojke – to su životi, nataložena čekanja, neizvjesnost i tuga mnogih obitelji. Jasno je da problem treba rješavati hitno, a ne prepustiti ga novim obećanjima i odgodama. Ako ovo nije prioritet, onda ne znam što jest. S obzirom na praksu Sveučilišta da studentske sobe tijekom ljeta iznajmljuje kao apartmane, zbog čega studenti moraju napustiti smještaj usred ispitnih rokova, ne mislim da bi vlast trebala omogućiti Sveučilištu da na ovaj način dobije apartmane praktički "prvi red do mora". Ne osporavam da studenti imaju ozbiljan problem – smještaja nedostaje, cijene rastu, sustav je neadekvatan – ali rješenje ne može biti oduzimanje kapaciteta namijenjenih umirovljenicima i pretvaranje onoga što bi trebalo biti simbol brige za starije u dodatni studentski dom. Takav pristup postaje simbol otuđenja dominantne politike koja vrednuje brojke i „popunjenost“ ispred ljudske potrebe. Fokus bi trebao biti na tome da se studentima osigura jeftiniji i sigurniji boravak u Splitu, ali ovo jednostavno nije taj put. Dodatne studentske kapacitete treba osigurati izgradnjom i dogradnjom domova, a ne preusmjeravanjem prostora koji je godinama bio obećan starijima. Dakle, jasno govorim: umirovljenici moraju biti prioritet, jer kroničan manjak mjesta u domovima i nerealno duga lista čekanja zahtijevaju hitno rješenje. Ako se i donese odluka da Hotel Zagreb prijeđe pod upravljanje Sveučilišta, onda se paralelno i hitno mora otvoriti proces izgradnje barem jednog novog doma za starije – s jasno određenom lokacijom, rokovima i modelom financiranja. Sve drugo bilo bi neodgovorno. Gradonačelnik Šuta u kampanji je spominjao 100% bespovratna sredstva iz EU za izgradnju staračkih domova i naglašavao kako ih prethodna vlast nije koristila. Vrijeme je da pokaže hoće li on biti drugačiji i konačno nešto učiniti po tom pitanju ili će sve ostati isto, a naši umirovljenici i dalje biti važni samo dva mjeseca svake četiri godine, nakon čega ćemo ih opet zaboraviti. Gradonačelnik i Županija imaju priliku dokazati da umirovljenici nisu važni samo u izbornoj kampanji, nego i u svakodnevnom životu. Neka pokažu da doista misle ono što govore — da staračka populacija nije simbol "glasačice u starosti" nego dio društva čija dostojanstvena budućnost mora biti osigurana. U Splitu ne smije postojati izbor "ili studenti ili stariji". Split može i mora pronaći rješenja i za jedne i za druge. Ali dok studenti imaju određene alternative i šanse, stariji više nemaju luksuz čekanja. Njihovo dostojanstvo i sigurnost moraju biti na prvom mjestu, a Hotel Zagreb je prilika da vlast pokaže da im je doista stalo. Ovo nije bitka protiv studenata, nego borba za ravnotežu javnih prioriteta: da nitko ne bude zakinut.

Lidija Bekavac, gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova Hrvatske građanske stranke (HGS):

- Situacija je apsolutno jasna i moramo se voditi prema našim prioritetima. Naš je prioritet starački dom, s obzirom na veliki broj naših starijih sugrađana koji čekaju na smještaj. Tim više što su komercijalne cijene domova narasle na 1.000, 1.500 pa čak i do 2.000 eura. Koji umirovljenik to može priuštiti, ako mu djeca neće pomoći? To je jedna socijalna kategorija za koju se svi moramo boriti, a hotel na Duilovu mora postati isključivo dom za umirovljenike i naše starije sugrađane. Ta ideja postoji već više od deset godina, a Hrvatska građanska stranka i Željko Kerum prvi su predložili da se hotel na Duilovu pretvori u dom za starije. To je nužnost i prioritet. Što se tiče studentskih domova, situacija je relativno dobra, dok je kod domova za starije ona izrazito loša. Cijene su otišle u nebo i naši umirovljenici to si ne mogu priuštiti. O ovome se mora ozbiljno raspravljati i na Gradskom vijeću Grada Splita donijeti odluku kojom bi se prema državi uputila hitna procedura da hotel na Duilovu konačno postane starački dom.

