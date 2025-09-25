Rektor Ljutić najavio novi studentski dom u Splitu! Hoće li stariji ostati bez obećanog smještaja? Evo što nam kažu sa Sveučilišta u Splitu

Tijekom konferencije za medije uoči manifestacije Europska noć istraživača, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić najavio je mogućnost da se Hotel Zagreb na Duilovu preuredi u novi studentski dom. Ideja je predstavljena kao jedno od rješenja za kronični problem nedostatka smještaja za studente, no već su stigle prve reakcije koje ukazuju na – negodovanje.

Hotel obećan starijima, a sada ga možda dobivaju studenti

Naime, Hotel Zagreb na Duilovu već je ranije spominjan u kontekstu doma za starije i nemoćne, što je dočekano kao prijeko potrebna inicijativa s obzirom na to da Split i Dalmacija imaju dugogodišnji problem manjka kapaciteta za ovu ranjivu skupinu građana. Sada, prema prvim i neslužbenim informacijama, čini se da će prednost dobiti studenti, što je izazvalo zabrinutost i negodovanje dijela javnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Kao što je rektor Dragan Ljutić kazao, možemo vas izvijestiti da su u tijeku razgovori između Sveučilišta u Splitu i Ministarstva obrane RH o hotelu Zagreb na Duilovu", potvrdili su sa Sveučilišta u odgovoru na upit Dalmacije Danas. Konkretnih odluka o preuređenju, rokovima, financiranju i procijenjenim troškovima zasad nema.

Otvoreno ostaje pitanje na koji će način Vlada RH i Sveučilište uskladiti interese dviju ranjivih skupina – mladih koji traže studentski smještaj i umirovljenika kojima je obećan novi dom. Odgovora zasad nema, a iz Sveučilišta poručuju da se radi tek o inicijalnim razgovorima.

Dvostruka potreba Splita

Split se posljednjih godina suočava s dvostrukim izazovom: s jedne strane, rastući broj studenata i turistički pritisak povećavaju cijene i smanjuju dostupnost privatnog smještaja, dok s druge strane populacija starijih i nemoćnih traži nova institucionalna rješenja.

Hotel Zagreb na Duilovu čini se postao je simbol pitanja – kome će pripasti, studentima ili umirovljenicima?