Komemoracije u čast Katji Marasović: od istaknute arhitektice i znanstvenice oprostit će se u Splitu, Kaštelima i Zagrebu

Smrt Katje Marasović, cijenjene splitske arhitektice i znanstvenice zavila je u crno hrvatsku znanstvenu javnost, a od prerano preminule sveučilišne profesorice koja je u 65. godini života, nakon izrazito hrabre i duge borbe izgubila bitku protiv teške bolesti, javnost će imati priliku oprostiti se u čak tri grada: Splitu, Kaštelima i Zagrebu.

Splitska komemoracija održat će se u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. s početkom u 18 sati u prostorima sjeverozapadne kule Dioklecijanove palače u u kojoj je Katja provela cijeli svoj radni vijek, od volontiranja u Mediteranskom centru za graditeljsko naslijeđe pa sve do vođenja Katedre za graditeljsko naslijeđe Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, čija se nastava održava upravo u ovoj kuli. Prigodnim riječima na splitskoj komemoraciji od Katje će se oprostiti Arsen Duplančić, jedan od najznačajnijih istraživača povijesti Splita s kojim je Katja desetljećima surađivala; dr. sc. Anita Gamulin, pročelnica Konzervatorskog odjela u Splitu i Katjina dugogodišnja suradnica; prof. dr. sc. Snježana Perojević, predstojnica Katedre za teoriju i povijest arhitekture i umjetnosti i Katjina bliska prijateljica još od vrtićkih dana, prof. dr. sc. Neno Torić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije na kojem je Katja radila više od 20 godina te Dragan Žuvela, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita i Katjin nekadašnji student.

Komemoracija u Kaštelima, kojima je Katja posvetila glavninu svog stručnog i znanstvenog djelovanja i u kojima je ostvarila svoje najvažnije rekonstrukcije, održat će se u Kaštel Lukšiću, u prostorima kaštela Vitturi, njezinog najznačajnijeg izvedenog projekta, u utorak, 17. ožujka 2026. s početkom u 18 sati. Na komemoraciji će o Katji Marasović govoriti njezina nećakinja i dugogodišnja suradnica Kate Bošković; dr. sc. Tonći Burić, predsjednik Društva za očuvanje povijesne i kulturne baštine „Bijaći“ čiji je član Katja bila viša desetljeća; Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela; Mario Klaić, urednik Katjine posljednje objavljene knjige „Kaštelanski kašteli“ i njezin dugogodišnji prijatelj i suradnik te Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela u čijem izdanju je objavljena Katjina posljednja knjiga, sinteza njezina cjeloživotnog rada.

Budući da je Katja Marasović bila profesorica na doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, posljednja komemoracija njoj u čast održat će se u Zagrebu, u ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u Orisu – kući arhitekture s početkom u 18 sati. O Katjinom životu i radu u Zagrebu će govoriti dr. sc. Franko Ćorić, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te Katjin prijatelj i suradnik; prof. dr. sc. Zlatko Karač, redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te jedan od koautora knjige „Jerko Marasović – renesansni čovjek dvadesetog stoljeća“ koju je uredila Katja Marasović; prof. dr. sc. Helena Tomas, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te Katjina česta suputnica na mnogim terenskim nastavama izvan Hrvatske i prof. dr. sc. Željko Peković, nekadašnji redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Katjin dugogodišnji prijatelj i suradnik.

Podsjetimo, Katja Marasović bila je istaknuta hrvatska arhitektica, znanstvenica i profesorica koja je cijeli svoj radni vijek posvetila istraživanju dalmatinske kulturne baštine, i to od najsjevernije točke Dalmacije, otoka Silbe pa sve do grada Dubrovnika na jugu Dalmacije, a u svom radu osobiti je naglasak stavljala na splitsko i kaštelansko graditeljsko naslijeđe.

U svojoj, više od četiri desetljeća dugoj, karijeri Katja Marasović ostvarila je zapažene rezultate na području istraživanja graditeljskog naslijeđa, osobito antičke baštine Splita i Kaštela. Svoju bogatu znanstvenu karijeru zaokružila je u prosincu 2025. objavivši knjigu „Kaštelanski kašteli“, sintezu njezina dugogodišnjeg istraživačkog rada u kojoj je na 750 stranica donijela izrazito detaljan i znanstveno vrijedan prikaz svih 20 kaštelanskih utvrda koje su se smjestile na 17 kilometara dugoj kaštelanskoj obali. Na temi „Kaštelanski kašteli“ Katja Marasović je diplomirala, magistrirala i doktorirala.

Unatoč teškoj bolesti, do zadnjeg je dana ostala aktivna, pišući znanstvene tekstove o graditeljskog baštini Splita i Kaštela, vodeći obnovu kule Cambi u Kaštel Kambelovcu te pripremajući predavanja za novi semestar ove akademske godine.

Za svoj je rad u rujnu 2025. primila nagradu za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije te u ožujku 2026. nagradu za životno djelo Grada Kaštela, čije uručenje nažalost nije dočekala. Početkom ovog tjedna objavljeno je da je posthumno dobila i najveće strukovno priznanje koje dodjeljuje Udruženje arhitekata Hrvatske – nagradu Viktor Kovačić za životno djelo u 2025. godini.