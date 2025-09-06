Kolone na autocestama, vjetar zatvorio dio Jadranske magistrale

Hrvatski autoklub izvijestio je u subotu ujutro o mokrim i skliskim kolnicima u unutrašnjosti zemlje, uz mogućnost zadržavanja veće količine vode na cesti te pojave odrona. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti i održavaju siguran razmak između vozila.

Promet je pojačan na pojedinim dionicama autocesta u smjeru mora, a zastoji se očekuju i u zonama radova.

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, u tunelu Ledenik u smjeru Dubrovnika zbog predmeta na kolniku prometuje se jednim trakom. Na A4 Goričan–Zagreb između čvorova Zagreb istok i Popovec, zbog prolaska hodočasnika, promet se odvija jednim trakom i usporeno uz privremenu regulaciju – kolona je duga oko tri kilometra.

Na A7 Rupa–Rijeka, u tunelu Sveti Kuzam u smjeru Križišća, promet se odvija jednim trakom zbog vozila u kvaru, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila). Na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana vrijedi i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima se preporučuje dodatan oprez i strpljenje.