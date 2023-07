KOLONE NA AUTOCESTAMA Gužva kod tunela Sveti Rok se smanjuje, promet je pojačan na većini cesta

Već u jutarnjim satima kolone na autocestama bile su kilometarske.

Zbog zabrane zaustavljanja vozila u tunelu došlo je do prekida prometa kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, a kolona je tada bila duga oko 6 km piše Index.

Tunel je ponovno otvoren za promet od 09:40, a kolona pred tunelom je bila oko 7 km te se vozila uz zastoje, javlja HAK.

"Zatvaranje tunela Sveti Rok provodi se zbog sigurnosnih razloga i to uslijed stvaranja kolona duž dionice autoceste od čvora Sveti Rok do čvora Rovanjska, a koja se proteže do tunela Sveti Rok. Na taj način se sprečava nastanak kolone i zastoja u samom tunelu kao i u tunelima Ledenik, Bristovac i Čelinka koji slijede odmah nakon tunela Sveti Rok.

Također, ukoliko bi došlo do incidentnih događaja u samom tunelu, potrebno je osigurati mogućnost dolaska hitnih službi i vatrogasaca, a ta prohodnost se omogućava na način da se zaustave vozila ispred samih portalnih ulaza u tunel", kazali su iz HAC-a, piše Index.

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, a povremeno i unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb - Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb, zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko, autocestama A2 Zagreb - Macelj i A4 Goričan - Zagreb u smjeru Zagreba, A3 Bregana - Lipovac i A7 Rupa - Rijeka - Žuta Lokva u oba smjera, Krčkom mostu, na većini cesta u priobalju, u trajektnim lukama i pristaništima, a čekanja su i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Najnovije informacije

Na autocesti A1 u smjeru Zagreb - Ploče - Karamatići pojačan je promet u oba smjera, u zonama tunela i odmorišta vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje: između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II, između čvorova Otočac i Perušić te čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika i između čvora Zadar istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba.

Zbog povremenog zatvaranja tunela Brezik (veliki priljev vozila) kolona je između tunela BREZIK i čvora OTOČAC u smjeru Dubrovnika oko 4 km. Pred čvorom Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km;

na naplatama Lučko u smjeru Zagreba kolona je 2 km, a pred naplatom Demerje oko 4 km.

Na autocesti A2 u smjeru Zagreb - Macelj između naplate Trakošćan i čvora Đurmanec u smjeru Zagreba kolona je oko 4.5 km.

Na autocesti A3 u smjeri Bregana - Lipovac (i zagrebačka obilaznica) prema naplati Lučko iz smjera čvorova Buzin i Zagreb zapad kolone su oko 2 km, apred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije je oko 9 km.

Istarski ipsilon ima kolonu pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 2 km, a prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 2 km. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između čvorova Višnjan i Nova Vas preko mosta Mirna u oba smjera te kod čvora Matulji.

Na DC1 u smjeru Zagreb - Karlovac - Split usporen je promet između Klinča Sela i Jastrebarskog u smjeru Karlovca.

Zbog puknuća cijevi od vode zatvorena je lijeva strana tunela Mravinci u smjeru Dugopolja.

Na DC8 Jadranskoj magistrali zbog srušenog stabla na Ljubljanskoj cesti u Rijeci vozi se naizmjence, jednim trakom. Pojačan je promet na prilazima gradovima i turističkim odredištima, vozi se u koloni između Stobreča i Podstrane u oba smjera, a usporen je promet i na području Omiša, Makarske, Crikvenice i Novog Vinodolskog

Kod Krčkog mosta i na otoku Krku (DC102) povećana je gustoća prometa u oba smjera, osobito od Njivica prema kopnu gdje se vozi usporeno u koloni u smjeru otoka kolona je od Križišća do Omišlja.

Zbog posljedica nevremena za sav je promet zatvorena državna cesta Lipik - Trokut (DC47).