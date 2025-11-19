Koliko ljudi se okupilo u Vukovaru na Koloni sjećanja?

Kao i svake godine 18. studenog Vukovar je ispunilo mnoštvo ljudi pristiglih iz cijele Hrvatske i susjednih prijateljskih zemalja koji dođu odati počast žrtvama Domovinskog rata i gradu koji je odolijevao napadima više od tri mjeseca.

Ovogodišnju Kolonu sjećanja predvodile su žene, braniteljice, ratnice, sanitarke, Hrvatice iz Vukovara koje su u Domovinskom ratu dale nemjerljiv udio.

U Vukovar su stigle i izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović nije bilo zbog zdravstvenih tegoba.

U Koloni sjećanja i ove su godine koračali mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.

Prema procjenama Grada Vukovara danas je u Koloni sjećanja bilo 125.000 ljudi, rekao je gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček za RTL Danas.