Koliko je puta normalno probuditi se tijekom noći?

Evo što kažu stručnjaci

Većina stručnjaka smatra da je jedno do dva buđenja tijekom noći normalno, ako osoba lako ponovno zaspi i ujutro se osjeća odmorno, piše Express.

Neki izvori navode da ljudi zapravo mogu imati nekoliko mikrobuđenja tijekom noći — ponekad i 10 do 15 puta — ali ih obično ne pamte jer su vrlo kratka.

Kod starijih osoba ova učestalost može biti veća; osobe starije od 60 godina mogu se buditi tri do četiri puta po noći, što je često povezano s promjenama u ritmu sna i prirodnim procesom starenja organizma, prenosi Danas.rs.

Što je važno kada se probudite?

Najvažnije nije samo koliko se puta probudite, već možete li brzo ponovno zaspati i osjećate li se ujutro osvježeno. Uobičajeno kratko buđenje koje nije praćeno dugim razdobljem budnosti najčešće nije razlog za zabrinutost.

Kada je buđenje tijekom noći problem?

Ako se budite često — osobito ako ostajete budni dulje vrijeme, imate poteškoća s ponovnim uspavljivanjem ili se osjećate umorno i pospano tijekom dana — to može biti znak poremećaja sna ili drugog zdravstvenog problema (npr. apneje u snu, sindroma nemirnih nogu ili kroničnog stresa). U takvim je slučajevima preporučljivo razgovarati s liječnikom.

