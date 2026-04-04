Koliko gotovine trebate imati u novčaniku? Jedan iznos je 'zlatna sredina'

Živimo u vremenu kada se čini da je novčanik postao tek modni dodatak, a plaćanje mobitelom ili satom postalo je uobičajeno poput disanja. Navikli smo se na brzinu i jednostavnost digitalnih transakcija, no dovoljan je samo jedan trenutak, jedna poruka “transakcija odbijena” na POS uređaju ili pad internetske veze da nas podsjeti na krhkost tehnologije na koju se toliko oslanjamo. Upravo u tim trenucima, pitanje koliko gotovine nosimo sa sobom prestaje biti staromodno i postaje ključno za snalaženje u nepredvidivim situacijama. Pronaći pravu mjeru, iznos koji nije premalen da bi bio beskoristan, a ni prevelik da bi predstavljao sigurnosni rizik, postalo je umijeće modernog preživljavanja.

Iako se čini da kartice primaju gotovo svugdje, postoji bezbroj scenarija u kojima je gotovina nezamjenjiva. Zamislite da s prijateljima dijelite račun u restoranu; umjesto obećanja o internetskim transferima koje lako zaboravite, nekoliko novčanica rješava stvar odmah. Želite li ostaviti napojnicu konobaru i biti sigurni da će novac doći izravno u njegove ruke, a ne u blagajnu restorana, gotovina je jedina garancija. Ne treba zaboraviti ni male obrtnike, prodavače na tržnicama ili lokalne kafiće koji često preferiraju gotovinu kako bi izbjegli visoke bankarske naknade. Osim praktičnosti, plaćanje gotovinom ima i snažan psihološki učinak. Dok fizički predajete novčanice, postajete svjesniji vrijednosti novca i trošite promišljenije, što je moćan alat za svakoga tko pokušava kontrolirati svoj budžet, piše Poslovni dnevnik.

Stručnjaci se slažu da ne postoji jedan univerzalan iznos koji odgovara svima, no većina preporuka kreće se u rasponu od 50 do 100 eura. Taj se iznos smatra “zlatnom sredinom” za većinu zaposlenih ljudi i roditelja jer pokriva širok spektar nepredviđenih troškova, od plaćanja parkinga koji ne prima kartice i kupnje namirnica kada bankovni sustav zakaže, do hitnog poziva taksija. Neki financijski stručnjaci savjetuju da je idealan iznos bliži 200 eura, tvrdeći da je to svota koja vas može izvući iz ozbiljnijih problema, poput plaćanja vučne službe ako vam se automobil pokvari na cesti. No, za svakodnevne potrebe u Hrvatskoj, stotinjak eura u novčaniku pruža osjećaj sigurnosti i spremnosti na gotovo sve izazove koje dan može donijeti.

S druge strane, važno je biti svjestan i rizika. Nošenje prevelike količine gotovine čini vas potencijalnom metom za lopove, a gubitak novčanika može postati financijska katastrofa. Iznosi iznad 300 eura smatraju se nepotrebnim rizikom za svakodnevno nošenje. Pritom je ključno razlikovati gotovinu u novčaniku od hitne rezerve koju biste trebali imati kod kuće. Savjetnici za civilnu zaštitu i financije preporučuju da svako kućanstvo na sigurnom mjestu čuva oko 500 eura za slučaj ekstremnih kriza, poput dugotrajnog nestanka struje ili prirodnih katastrofa, kada bankomati i kartični sustavi postanu beskorisni. Novac u novčaniku služi za dnevne neugodnosti, a kućna rezerva za stvarne izvanredne situacije.

Nije svima isto: Iznos ovisi o vašem životnom stilu

Iznos gotovine koji nosite trebao bi biti odraz vaših životnih navika. Studentu će vjerojatno biti dovoljno između deset i dvadeset eura za kavu, gablec ili spontano dijeljenje troška za pizzu. Mladom profesionalcu koji često odlazi na poslovne ručkove ili networking događaje, iznos od 20 do 50 eura pružit će fleksibilnost u situacijama gdje plaćanje karticom nije moguće ili prikladno. Roditeljima i zaposlenim profesionalcima preporučuje se raspon od 50 do 100 eura, što je dovoljno za pokrivanje obiteljskih potreba, od kupnje na tržnici do plaćanja instrukcija ili sitnih popravaka. S druge strane, freelanceri, poduzetnici i osobe koje često putuju trebali bi razmisliti o većim iznosima, od 100 do 200 eura, pa i više. Njihov posao često ih vodi u okruženja gdje digitalna plaćanja nisu pouzdana, stoga je gotovina ključna za neometano poslovanje i snalaženje na putu, piše Poslovni dnevnik.

Koje novčanice imati i kako izbjeći pretrpan novčanik?

Jednako kao i ukupan iznos, važna je i struktura novčanica koje nosite. Imati dvije novčanice od 100 eura nije praktično jer ćete ih teško razmijeniti u pekari ili na kiosku. Najbolja strategija je osloniti se na novčanice od 20 eura kao temelj, uz nekoliko komada od pet i deset eura za manje troškove. Što se tiče vječnog problema kovanica koje nepotrebno otežavaju novčanik, rješenje je jednostavno. Na kraju svakog dana ispraznite kovanice iz novčanika u kasicu ili staklenku kod kuće. Time ne samo da održavate novčanik laganim i urednim, već s vremenom prikupite značajan iznos koji možete iskoristiti za neku sitnu radost ili ga položiti u banku. Ključ je u ravnoteži, a pametno upravljanje gotovinom pokazuje da ste spremni na sve, bez obzira na to koliko digitalan svijet postao.