Kolegici s posla posudio više od milijun kuna pa prijavio prevaru. Sve ima i romantičnu notu

No, danas je jasno kako će se ženi (48) iz Varaždina suditi za prijevaru nevjerojatnih razmjera. Prema optužnici, ona je kolegu s posla od 2016. do 2020. godine olakšala za nevjerojatan iznos. Najprije joj je dao svu svoju ušteđevinu koja je iznosila 30.000 eura i 350.000 kuna.

No, to pohlepnoj ženi nije bilo dosta pa je lagala da su joj računi i dalje blokirani te obećavala da će dobiti veliku odštetu jer je stradala u prometnoj nesreći. On joj je nakon toga posudio još novca od sedmero prijatelja i članova uže obitelji te je u dva navrata podigao i kredite, piše Danica.

Rezultat? Ženi je naivac posudio ukupno čak 179.000 eura (oko 1,35 milijuna kuna), pa ju je prijavio policiji kad je shvatio da je prevaren.

Njih dvoje radili su zajedno u jednoj velikoj bolnici u Zagrebu. Ona je tijekom istrage sve opovrgnula navodeći kako joj je posudio samo 1300 eura, a kaže kako ju je kolega htio oženiti i da žive zajedno. Ona nije htjela, pa ju je prijavio za prevaru.

No, nju su teretili brojni materijalni dokazi te iskazi svjedoka. Dokaže li joj se krivnja, mogla bi dobiti višegodišnji zatvor. Nitko živ ne zna na što je prevarantica potrošila taj novac.