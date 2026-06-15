"Koke" oduševila prepune Bačvice: Emotivna hrvatska premijera otvorila FMFS

Svečanom hrvatskom premijerom filma "Koke" redatelja i scenarista Igora Jelinovića otvoren je 19. Festival mediteranskog filma Split (FMFS). Prepuno gledalište Ljetnog kina Bačvice, u kojem se sjedilo po zidićima i podu, potvrdilo je da domaća publika s nestrpljenjem iščekuje naslov o kojem se već mjesecima priča u filmskim krugovima.

"Koke" je dugometražni igrani prvijenac splitskog redatelja Igora Jelinovića, nastao u produkciji kuće Eclectica (producentica Rea Rajčić) te u koprodukciji sa srpskim studiom Baš Čelik.

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Radnja ove humorne drame smještena je između Splita i otoka Hvara, a bavi se jednom od najuniverzalnijih, ali i najstresnijih tema dalmatinskog mentaliteta – borbom za obiteljsko nasljeđe.

Tonina zvana Koke (Snježana Sinovčić Šiškov) prodorna je obiteljska logističarka i vlasnica računovodstvene tvrtke koja ujedno brine o nepokretnoj i dementnoj majci. Njezina mlađa sestra Tajana (Aleksandra Janković) ima znatno opušteniji pristup životu. Sukob eskalira kada Tonina potajno od rođakinje otkupi dio zajedničke obiteljske kuće na otoku, uvjerena da to zbog svog truda i požrtvovnosti najviše zaslužuje. Godinu dana kasnije, na majčinu rođendanu, tajne izlaze na vidjelo, a obiteljsko okupljanje postaje poprište eksplozije godinama potiskivanih zamjerki.

Bitka za film je bila duga. Put do velikog platna trajao je više od desetljeća – Jelinović je prve skice scenarija počeo pisati još 2012. godine inspiriran stvarnim događajima iz vlastite obitelji. Redatelj priznaje da je u jednom trenutku bio pred odustajanjem, no nakon kreativnih konzultacija s redateljicom Sonjom Tarokić, samo mjesec i pol dana prije snimanja napisao je potpuno novi, ogoljeniji i iskreniji scenarij koji je naposljetku i snimljen.

Sjajnu glumačku postavu, uz dvije glavne glumice, čine provjerena regionalna i lokalna imena: Stojan Matavulj, Leon Lučev, Šimun Šitum i Ana Marija Veselčić. Posebnu, iznimno emotivnu notu filmu daje pojavljivanje legendarne splitske glumice Dare Vukić, koja je ulogu majke odigrala u svojoj 99. godini života, a preminula je tek nekoliko dana prije svjetske premijere.

Prije nego što je stigao pred splitsku publiku, film "Koke" imao je zapaženu svjetsku premijeru na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu (IFFR) u siječnju ove godine, unutar programa Bright Future.

Kritika posebno podcrtava glumački duel Snježane Sinovčić Šiškov i Aleksandre Janković, ističući da su kreirale iznimno slojevite likove u kojima nema crno-bijelih podjela na "dobru" i "lošu" sestru, već obje imaju čvrsta ljudska opravdanja za svoje postupke.

Nakon emotivne premijere, u prepunom ambijentu Bačvica, razgovarali smo s glavnom glumicom, splitskom kazališnom i filmskom prvakinjom, Snježanom Sinovčić Šiškov.

Čestitke na prekrasnom filmu i sjajnoj ulozi! Vidimo da su Bačvice večeras ispunjene do posljednjeg mjesta. Kakvi su Vam prvi dojmovi neposredno nakon projekcije?

– Hvala vam na čestitkama! Smrzla sam se, ali stvarno su reakcije publike fenomenalne. Tu su večeras i neki moji kolege iz kazališta, moji prijatelji... Zapravo mi je strašno drago da smo hrvatsku premijeru imali baš ovdje, na ovom festivalu, u Splitu i u kinu Bačvice. Mislim da je ovo večeras bio stvarno fenomenalan doživljaj.

U "Kokama" igrate izuzetno slojevit lik žene koja na prvi pogled može djelovati antagonistički. Kako vi gledate na nju i na koji ste način gradili taj lik?

– Da, uloga je doista slojevita. Kroz cijeli proces pokušavala sam opravdati njezine postupke. To nije lako jer ona na prvu može izgledati kao negativan lik, ali ta žena ima silna opravdanja na svojoj strani. Ne bih htjela previše otkrivati radnju onima koji još nisu gledali film, ali riječ je o obiteljskom nasljeđu, o kući koja vrijedi nekoliko milijuna eura. Ulozi nisu mali – dobitak je velik, ali i gubitak.

U pitanju je i njezina majka u dubokoj starosti, o kojoj se ona godinama brine. To je obitelj koju moj lik voli, u koju ulaže i daje sve od sebe, spremna na sve da ih zaštiti. Međutim, ona jednostavno nema povjerenja u njih da će znati pametno upravljati onim što im je dano. Zato se trudi sačuvati sve ono što smatra da treba ostati njihovo.

Film sjajno balansira između mediteranskog, specifično "malogorskog" humora i teške obiteljske drame. Kako su izgledale pripreme i kako ste pronašli taj balans?

– Nekako je to išlo prirodno. Zanimljivo je da smo se redatelj Igor Jelinović i ja družili oko ovog scenarija sigurno jedno deset godina, toliko je sve skupa trajalo. Ovo je zapravo priča njegove obitelji. To je nešto što nikako nije lako donijeti i iznijeti na ekran, osobito kada su u pitanju stvarni ljudi. No, ja sam u tu ulogu utkala sebe, svoja osobna iskustva i svoju obitelj. Igor i ja smo oko toga imali predivnu suradnju. Ne znam kako bi to izgledalo da je bio netko drugi na njegovom mjestu, izuzetno sam mu zahvalna što je odabrao baš mene. Jako smo se dobro razumjeli i predivno radili zajedno.

Za kraj, možete li podijeliti neku anegdotu ili poseban trenutak sa snimanja?

– Gledajte, ono što je najspecifičnije zapravo nije anegdota, nego nešto što je meni u jednu ruku strašno bolno, a s druge strane nekako prirodno. Naša draga glumica Dara Vukić nas je napustila nedavno, neposredno prije svog stotog rođendana. Bila je nevjerojatno uzbuđena i s velikom je radošću radila ovaj film. Svi smo se u ekipi duboko nadali da će večeras biti ovdje s nama na premijeri. Nažalost, nije... Ali bilo mi je divno gledati je na platnu, kao da je i dalje tu među nama. Bila je to uistinu velika glumica.

Nakon otvaranja FMFS-a, film nastavlja svoj festivalski put prema Pulskom filmskom festivalu, dok u redovnu kinodistribuciju diljem Hrvatske kreće 23. srpnja.