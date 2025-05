Kokain iz Kolumbije, skladište u Hrvatskoj: USKOK objavio sve detalje velike akcije

O jučerašnjoj velikoj akciji u kojoj je uhićeno šest osoba danas se oglasio USKOK koji je izvijestio kako su protiv svih pokrenuli istragu zbog sumnje na krijumčarenje i proizvodnju velikih količina droge te počinjenje drugih kaznenih djela.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana koji su 1986., 1984., 1965., 1986., 1988. i 1986. godište, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, poticanja na kaznena djela teške tjelesne ozljede i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Kako je Jutarnji list jučer pisao, radi se o Tinu Šlogaru (38) koji je otprije poznat zbog šverca droge u Španjolskoj. Među njima je i Vedran Balešević zvani Veki (37) s Kozari Boka, koji je 2018. bio osumnjičen da je u siječnju te godine u nogu upucao Dragutina Perhoča. Također, uhićen je i Tomislav Tomljenović, bivši predsjednik Udruge Bad Blue Boys Fan klub Dinamo koja je podržavala Zdravka Mamića

USKOK je priopćio kako se osnovano sumnja da je I. okr., u razdoblju od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022., na području Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Kolumbije, povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okr. te više drugih za sada nepoznatih osoba s ciljem stjecanja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom proizvodnjom, kupovinom i daljnjom prodajom većih količina droge, odnosno radi indoor uzgoja i daljnje preprodaje konoplje te nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina. Osim toga je I. okr., kako bi se pozicionirao u kriminalnom miljeu, pripremao fizičke napade i nanošenje teških tjelesnih ozljeda pojedinim osobama, zapaljenje vozila i oštećenje nekretnina veće vrijednosti bacanjem eksplozivnih naprava.

U realizaciji uzgoja i prodaje konoplje na narko-tržištu, I. okr. je organizirao uspostavu indoor laboratorija i zasade ilegalnih sorti konoplje, a zatim je osobno ili putem II., III. i IV. okr. kontrolirao proces njenog uzgoja i dogovarao daljnju preprodaju, dok su II., III. i IV okr., prema njegovim uputama i nalozima, obavljali sve potrebne radnje za uzgoj konoplje i za njenu isporuku. Tako su I. i II. okr. uspostavili najmanje dva improvizirana laboratorija, od kojih je jedan bio na nekretnini pod nadzorom III. okr., a u kojem su nakon što je I. okr. nabavio sjemenke konoplje uzgojili najmanje 18 kilograma konoplje. Po njenom sazrijevanju, istu rezali, sušili i dalje pakirali za potrebe preprodaje, te osobno ili posredstvom nepoznatih osoba odvozili na dogovoreno mjesto isporuke. Od navedene količine je I. okr. dogovorio i prodao najmanje 10,5 kilograma, na koji način je ostvarena protupravna imovinska korist od najmanje 34.700,00 eura koju su I., II i III. okr. međusobno podijelili.

Nadalje su, u blizini mjesta Bratina, I., II. i IV. okr., nakon što je I. okr. pribavio sjemenke za uzgoj ilegalnih sorti konoplje,postavili plastenik i instalirali opremu potrebnu za njen uzgoj te ju posijali. Kako bi prikrili uzgoj koji nije dozvoljen, u Evidencije proizvođača industrijske konoplje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su prijavili da će se trgovačko društvo u kojem je odgovorna osoba IV. okr. baviti uzgojem dozvoljenih sorti konoplje. Po uzgoju nedozvoljenih sorti konoplje, iste su sušili i pakirali radi daljnje prodaje. Tako su proizveli najmanje 100 kilograma konoplje ukupne tržišne vrijednosti od najmanje 200.000,00 eura, no zbog opasnosti od moguće kontrole poslovanja trgovačkog društva od strane nadležnih tijela, I. okr. je do tada proizvedenu drogu, u za sada neutvrđenoj količini, premjestio u iznajmljeni stan u Zagrebu, dok je tragove ilegalnog uzgoja uništio.

Na opisani način uzgojeno je ukupno najmanje 118 kilograma konoplje od kojih je prodano najmanje 10,5 kilograma.

Osim toga je I. okr., u najmanje dva navrata, radi daljnje prodaje nabavio najmanje 1000 grama kokaina koji je potom prodao, s time da je sukladno njegovim nalozima VI. okr. kokain isporučio kupcu. Također je kokain nabavljao iz Kolumbije i dogovarao njegovu isporuku u Hrvatsku na način da se kokain ubaci u kontejner koji će se pomorskim putem dopremiti u Hrvatsku, s time da će I. okr. pronalaziti trgovačka društva putem kojih će, koristeći njihovo legalno poslovanje, kokain dopremiti u Hrvatsku, a potom sačinjavati potrebnu dokumentaciju, kao i prihvat droge. Pritom je II. okr., prema uputama i nalozima I. okr. obavljao sve potrebe radnje za prihvat droge. Tako je trgovačko društvo kojeg je II. okr. odgovorna osoba zaključilo poslovnu suradnju s drugim trgovačkim društvom iz Kolumbije vezano za uvoz ugljena, što je iskorišteno za krijumčarenje kokaina. Naime, dogovoren je uvoz drvenog ugljena među kojim je u najmanje dvije vreće uvezen i kokain koji je 14. travnja 2022. u kontejnerima dopremljen u luku Rijeka. Zatim je II. okr., sukladno uputama I. okr., organizirao prijevoz kontejnera do skladišta u Sesvetama, kojeg je prethodnog dana iznajmio, dok je 3. lipnja 2022. pretragom navedenog skladišta od II. okr. oduzeto najmanje 25 kilograma kokaina koji je bi namijenjen daljnjoj preprodaji.

Od tako ukupno nabavljenih najmanje 26 kilograma kokaina, jedan kilogram je preprodan, čime je pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 52.200,00 eura, koju su članovi zločinačkog udruženja podijelili sukladno svojim ulogama.

Također je I. okr., na traženje drugih osoba, organizirao i pripremao napade na više osoba koje je bilo potrebno zastrašiti i kod njih izazvati osjećaj nesigurnosti, kao i oštetiti njihovu imovinu. U tu je svrhu I. okr. angažirao II. okr. da po njegovim uputama i izvrši navedeno, s time da su obojica pristala da prilikom realizacije napada ugroze tjelesni integritet drugih osoba i oštete objekte u neposrednoj blizini. Tako je organizirano i izvršeno bacanje eksplozivne naprave te je pripremljen napad na najmanje jednu osobu. Naime, od 20. listopada 2020. do 30. siječnja 2021., na traženje V. okr. da se za 1.000,00 eura zastraši jedna osoba s kojom je u sukobu, i to zapaljenjem vozila u vlasništvu oca te osobe, I. okr. je angažirao II. okr. s kojim je u više navrata pokušao utvrditi gdje se to vozilo nalazi. No, kako nije uspio, u dogovoru s V. okr. je naložio II. okr. bacanje eksplozivne naprave u dvorište obiteljske kuće, nakon čega je II. okr. eksplozivnu napravu 30. siječnja 2021. aktivirao i bacio u dvorište, uslijed čega su nastala oštećenja na kući u kojoj su tada boravile dvije osobe, kao i na susjednom stambenom objektu.

Nadalje je I. okr., od 6. studenoga 2020. do 8. veljače 2021. u Zagrebu, kako bi ostvario suradnju u krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku, a time i pribavljanje značajne imovinske koristi, pristao na traženje nepoznate osobe da izvrši napad na drugu osobu s kojim je u sukobu. Za izvršenje napada je angažirao II. okr., nakon čega su zajedno utvrđivali kretanje i životne navike te osobe, mjesta na kojima boravi i vozila kojim se koristi, kontinuirano obilazeći navedene lokacije, te dogovarali nabavu oružja za ranjavanje te osobe. U cilju realizacije fizičkog napada II. okr. je došao u blizinu jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, a potom i u blizinu adrese neprijavljenog boravišta osobe koju su planirali napasti, ali do napada nije došlo budući se ta osoba nije pojavila, nakon čega su nastavili s pripremama dogovorenog napada, od kojeg su kasnije odustali.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.