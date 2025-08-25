Koje zemlje imaju najviše slobodnih radnih mjesta u Europi?

U Njemačkoj je otvoreno više od milijun radnih mjesta, u Ujedinjenom Kraljevstvu 750.000, a u Francuskoj 500.000. Euronews Business pobliže analizira stope i brojke slobodnih radnih mjesta diljem Europe.

Nezaposlenost i manjak radne snage ozbiljni su problemi u cijeloj Europi. Eurostat procjenjuje da je u svibnju ove godine u EU bilo nezaposleno oko 13,1 milijun ljudi. Unatoč tome što je Europska komisija uvela niz politika za rješavanje izazova vezanih uz zapošljavanje i socijalna pitanja u EU, milijuni radnih mjesta i dalje ostaju nepopunjeni. Od drugog tromjesečja 2025. u Njemačkoj je otvoreno više od milijun radnih mjesta, a u Francuskoj pola milijuna.

Dakle, gdje su stope slobodnih radnih mjesta u Europi najviše, a gdje najniže? Koliko je otvorenih radnih mjesta u europskim zemljama? I koje zemlje najviše trebaju radnike?

Što je slobodno radno mjesto?

Slobodno radno mjesto je plaćena pozicija koja je novostvorena, nepopunjena ili će uskoro postati slobodna. Prema podacima Eurostata, to znači da poslodavac aktivno traži odgovarajućeg kandidata izvan poduzeća. Poslodavac planira popuniti to mjesto odmah ili unutar određenog vremenskog razdoblja.

U izračunu stope slobodnih radnih mjesta (JVR – job vacancy rate) uzimaju se u obzir i broj slobodnih radnih mjesta i broj popunjenih pozicija, kako bi se prikazala ukupna potražnja i broj slobodnih mjesta. U osnovi, to mjeri udio ukupnih radnih mjesta koja su slobodna.

Na primjer, stopa od 3% znači da, ako ukupno postoji 100 radnih mjesta, 97 je popunjeno, a 3 su slobodna.

U drugom tromjesečju 2025. godine u EU je 2,1% radnih mjesta bilo slobodno. To je pad u odnosu na 2,2% u prvom tromjesečju 2025. i 2,4% u drugom tromjesečju 2024.

JVR se kreće od 0,6% u Rumunjskoj do 4,2% u Nizozemskoj. Ovaj veliki raspon odražava različite uvjete na tržištima rada diljem Europe.

JVR je također 3% ili viši u Belgiji (4,1%), Austriji i Norveškoj (obje 3,4%) te na Malti (3%). To pokazuje da je u sjeverozapadnoj Europi najveća potražnja za radnicima. Istočna i južna Europa pokazuju slabiju potražnju.

Stopa slobodnih radnih mjesta iznad prosjeka u Njemačkoj i Francuskoj

Nakon Rumunjske, najniže stope slobodnih radnih mjesta bilježe Španjolska i Poljska (0,8%), Bugarska (0,9%) te Turska i Slovačka (1,1%).

JVR (job vacancy rate – stopa slobodnih radnih mjesta) iznad je prosjeka EU (2,1%) u dvjema najvećim europskim ekonomijama. U Njemačkoj i Francuskoj iznosi 2,5%. U Italiji stopa iznosi 1,7%.

Stvarni broj slobodnih radnih mjesta također može pružiti dublji uvid.

Poredak po broju slobodnih radnih mjesta: Njemačka, UK, Francuska, Nizozemska

Među 30 zemalja, uključujući članice EU, Ujedinjeno Kraljevstvo i države Europske udruge slobodne trgovine (EFTA), Njemačka ima najveći broj slobodnih radnih mjesta – 1,05 milijuna.

Istodobno, Njemačka je i najpopularnije odredište za migracije u Europi.

Španjolska, međutim, pokazuje drugačiju sliku. Nalazi se na 8. mjestu po broju slobodnih radnih mjesta sa 145.000, no odmah iza Njemačke po ukupnoj imigraciji – s 1,25 milijuna. To pokazuje da svaku zemlju treba promatrati zasebno, uzimajući u obzir faktore poput veličine gospodarstva i trendova rasta.

Ujedinjeno Kraljevstvo (prema procjeni Ureda za nacionalnu statistiku) drugo je s 781.000 slobodnih radnih mjesta, slijedi Francuska s 504.000. Nizozemska je četvrta s 400.000 slobodnih mjesta.

Turska ima 206.000 slobodnih radnih mjesta.

Ostale zemlje s više od 100.000 slobodnih radnih mjesta uključuju Belgiju (170.000), Austriju (148.000), Španjolsku (145.000), Švedsku (113.000), Norvešku (107.000) i Poljsku (101.000).

Island (5.000) ima najmanji broj slobodnih radnih mjesta, a slijede ga Luksemburg (7.000), Malta (8.000) i Sjeverna Makedonija (10.000).