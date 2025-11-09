Koje je najprljavije mjesto u kuhinji?

Kada pomislite na najprljavije mjesto u kuhinji, vjerojatno vam na pamet padaju sudoper, spužva za suđe ili zloglasni prostor ispod hladnjaka. No, ako pitate profesionalne čistače, odgovor će vas vjerojatno iznenaditi. Tri stručnjaka za čišćenje složila su se oko jedne, često zanemarene lokacije koja skuplja najviše prljavštine - kuhinjskih ormarića, a posebno njihovih vrhova, piše The Kitchn.

Zašto su vrhovi ormarića leglo prljavštine?

Dionne Livingstone, stručnjakinja za čišćenje, objašnjava kako se na vrhovima ormarića skuplja prašina, dok se masnoća i para od kuhanja dižu prema stropu. To, kaže ona, stvara ljepljivu smjesu koja privlači još više prljavštine. "Prianja uz ormariće, čineći ih masnim magnetom za prašinu", pojašnjava. "Toplina također ‘zapeče’ prljavštinu, čineći je s vremenom ljepljivijom i težom za čišćenje."

Količina prljavštine ovisi i o vašim navikama kuhanja. Delah Gomasi, direktorica tvrtke MaidForYou, potvrđuje da u domovima gdje se često prži na ulju, vrhovi ormarića budu "prekriveni slojevima i slojevima stare masnoće od prskanja ulja - toliko da moramo koristiti slikarsku lopaticu za uklanjanje nakupljenog ulja, a zatim čistiti odmašćivačem." Budući da je to mjesto izvan našeg vidokruga, prljavština se nakuplja neprimjetno, prenosi Index.

Problematične su i fronte te unutrašnjost

Ipak, ne slažu se svi da su vrhovi jedini problem. Jen Nash iz tvrtke Magnet Kitchens titulu "najprljavijeg mjesta" dodjeljuje prednjim stranama ormarića. "Kuhinjski ormarići možda ne izgledaju prljavo, pa se lako zanemaruju kada je riječ o čišćenju, ali zapravo mogu biti jedna od najprljavijih površina u našim kuhinjama", kaže ona. "Ako pređete papirnatim ručnikom preko svojih ormarića, vidjet ćete koliko prašine i prskanja zapravo skupljaju."

Prema Gomasi, ni unutrašnjost ormarića nije ništa čišća. Iako je većina proizvoda u staklenkama zatvorena, s vremenom može doći do curenja. "To dovodi do prolijevanja u stražnjem dijelu kuhinjskih ormarića, što može proći nezapaženo dok ih sljedeći put ne ispraznite, što je za većinu naših klijenata polugodišnje ili godišnje", ističe.

Kako ih očistiti i održavati?

Srećom, rješenje je jednostavno. Testiranja su pokazala da je najučinkovitija metoda za čišćenje drvenih ormarića mješavina blagog deterdženta za suđe i tople vode. Gomasi savjetuje čišćenje unutrašnjosti krpom od mikrovlakana. "Umočite svoju krpu od mikrovlakana u sapunastu smjesu, iscijedite što više vode možete i obrišite unutrašnjost svojih kuhinjskih ormarića. Isperite i ponavljajte dok ne bude čisto", predlaže.

Za prevenciju, Livingstone savjetuje redovito korištenje nape tijekom kuhanja. "To će pomoći usisati dio te masnoće i pare", kaže. "Također biste trebali redovito brisati ormariće odmašćivačem, što će vas spasiti od kasnijeg masovnog ribanja."

Za kraj, stručnjaci dijele i genijalan trik: postavite voštani papir ili prozirnu foliju na vrhove ormarića. Kada se zaprljaju, jednostavno ih bacite i zamijenite novima. Tako ćete se bez muke riješiti masnoće i prljavštine za koju možda niste ni znali da postoji.