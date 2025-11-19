Kod Jokera postavljena kamera koja snima ulicu. O čemu je riječ? Evo odgovora

Nedavno postavljena kamera na stupu u Ulici Mike Tripala, u blizini trgovačkog centra Joker, izazvala je pažnju i pitanja građana, osobito zbog oznake "Zona video nadzora" i napomene da je sustav financiran sredstvima Europske unije. Na upit o svrsi i načinu korištenja ove opreme, iz Grada Splita pojašnjavaju kako je riječ o dijelu većeg infrastrukturnog projekta modernizacije prometa.

Kako navode, kamera je postavljena u sklopu projekta "Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita (ITS)", čije se provođenje sufinancira europskim sredstvima. Projekt obuhvaća modernizaciju i digitalizaciju nadzora prometa na ključnim gradskim raskrižjima.

Nadzor isključivo u prometne svrhe

Iz nadležne službe Grada ističu kako se novi sustav ne koristi za nadzor građana, već isključivo za potrebe upravljanja i optimizacije prometnih tokova, kao i povećanja sigurnosti sudionika u prometu.

"Kamere su postavljene u sklopu sustava modernizacije i digitalizacije upravljanja prometom. Sustav se koristi isključivo za potrebe nadzora i upravljanja prometnim tokovima te povećanja sigurnosti sudionika u prometu, u skladu sa zakonskim propisima i pravilima o zaštiti osobnih podataka", poručuju iz Grada.

Sve po pravilima zaštite privatnosti

Na stupu se nalazi i službena oznaka "Zona video nadzora", što je obavezno prema propisima koji uređuju korištenje videoopreme u javnom prostoru. Grad Split navodi kako je označavanje zona video nadzora, kao i rukovanje snimkama, regulirano zakonskim okvirom i preporukama Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).