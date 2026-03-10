Kod Imotskog konačno otvorena cesta "teška" više od 900 tisuća eura: "Uz sve, povećana je sigurnost pješaka i djece"

Županijska uprava za ceste Split uspješno je završila radove na rekonstrukciji prometnice Zmijavci – Hršćevani, važnog lokalnog prometnog pravca koji povezuje Općinu Zmijavci i Općinu Podbablje, čime je značajno unaprijeđena sigurnost i kvaliteta prometovanja na ovom području.

Na poziv načelnika Općine Zmijavci Mije Šute, upravo završenu prometnicu obišli su ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, kako bi se na terenu uvjerili u kvalitetu izvedenih radova i značaj ovog projekta za lokalnu zajednicu.

Radovi, ukupne vrijednosti više od 900.000 eura, započeli su u proljeće 2024. godine, a njihovim završetkom ova prometnica dobila je potpuno novo i sigurnije prometno rješenje. Projekt je obuhvatio rekonstrukciju kolničke konstrukcije u duljini od oko 1,2 kilometra, izgradnju nogostupa te postavljanje javne rasvjete, čime je posebno povećana sigurnost pješaka i djece koja svakodnevno koriste ovu prometnicu na putu do škole.

Tijekom izvođenja radova prethodno je uređen i asfaltiran alternativni prometni pravac između dviju općina, kojim se promet nesmetano odvijao tijekom zatvaranja ceste. Time je osigurana prometna povezanost i sigurnost lokalnog stanovništva za vrijeme trajanja radova, a mještani su ujedno dobili dodatno uređen i funkcionalan prometni pravac.

Završetkom projekta dodatno su unaprijeđeni uvjeti života stanovnika koji žive uz trasu prometnice, a istodobno je stvoren poticaj za daljnji razvoj i infrastrukturno uređenje ovog dijela Imotske krajine.

Projekt je provela Županijska uprava za ceste Split, dok su Općina Zmijavci i Općina Podbablje sudjelovale u realizaciji kroz sufinanciranje izgradnje nogostupa i javne rasvjete, čime je ostvareno kvalitetno partnerstvo lokalne i regionalne razine.

Radove je izvela tvrtka KTM Brina d.o.o., koja je projekt realizirala profesionalno i kvalitetno, u skladu s planiranim rokovima i standardima.

Ovakvi projekti potvrđuju koliko su lokalne ceste važne za svakodnevni život naših ljudi. Upravo se na njima odvija svakodnevica, od odlaska na posao, u školu, do susjednih mjesta. Zato ulaganja Županijske uprave za ceste Split u prometnu infrastrukturu naših općina predstavljaju ulaganje u sigurnost, razvoj i kvalitetu života lokalnog stanovništva, u skladu s politikom Splitsko-dalmatinske županije o ravnomjernom razvoju svih dijelova županije.