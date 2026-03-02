Kod 48-godišnjeg vozača u Dalmaciji pronađena marihuana, odbio testiranje na droge

U mjestu Dograde u općini Marina policija je u petak, 27. veljače 2026. godine, zaustavila osobno vozilo kojim je upravljao 48-godišnji muškarac, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Kontrola je provedena u 21:15 sati.

Prema policijskom izvješću, vozač se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga ili lijekova u organizmu koji utječu na sposobnost upravljanja vozilom.

Kod vozača pronađena manja količina marihuane

Policija navodi kako je muškarac, upravo u svojstvu vozača, zatečen u posjedu manje količine droge marihuane.

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjen, policijski službenici isključili su ga iz prometa, uhitili te ga uz optužni prijedlog doveli na nadležni sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija na šest mjeseci.

Sud ga pustio na slobodu

Sud je muškarca pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za prekršaj bit će donesena naknadno.