KOBNO PIĆE Gutljaj mineralne u restoranu spalio mu je utrobu, jedva je preživio

Bezazlen odlazak na ručak u jedan riječki restoran za 41-godišnjaka je umalo završio kobno. Samo nekoliko kapi mu je spalilo utrobu, odvezla ga je Hitna. Do sada je smršavio 20 kilograma i moraju mu širiti jednjak da bi mogao gutati juhu ili puding, javlja RTL Danas.

Popio je gutljaj mineralne vode i skoro umro! Bračni par iz Pule sjeo je na ručak u jedan riječki restoran, a piće je u bočicama stiglo prije jela. Stanko Laković prepričava dramu koja je uslijedila: "„Čim sam stavio u usta, momentalno sam ispljunuo sve i meni su usta izgorila! I iz restorana su me nakon možda pola minute, minute poslali van".

Djelatnici su pozvali Hitnu pomoć koja ga je odvela. Nakon prve, lažne sumnje na alergiju, liječnici su dali dijagnozu što je popio. Laković prenosi riječi liječnika: "Neko korozivno sredstvo, neka kiselina. Meni je par kapi prošlo dole po jednjaku i to mi je u biti spalilo jednjak. Da sam popio više, ne bi me bilo tu".

Ne zna kako je kemikalija završila u bočici pa na njihovu stolu. Kaže, kada ga je odvozila Hitna ispred restorana, supruga se vratila unutra. "Nisu joj htjeli dati ni bocu ni čašu nego su samo iz frižidera izvadili drugu bocu da može slikati što je pio, koja vrsta pića. Kad je tražila račun, na računu je bilo samo meso koje smo naručili. Supruga je zvala policiju, policija nije htjela van izaći, znači, ako bude zvala hitna će izaći, ako ne nemaju šta izlazit", rekao je Puljanin Stanko za RTL Danas.

Pokazuje fotografije s posljedicama i ranama po ustima i jeziku. Vlasnik restorana koji se nije htio snimati, telefonski je potvrdio da su uz jelo naručili dvije mineralne vode s okusom, ali nije znao objasniti zbog čega one nisu prikazane na računu koji im je izdan. Slučaj je na Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci u čijem dopisu stoji: "Spisi Državnog odvjetništva za vrijeme provođenja izvida i drugih radnji do donošenja odluke o prijavi, smatraju se tajnima".

Smršavio je dvadeset kilograma

Stanko ostaje tjedan u bolnici, a zbog spaljenog jednjaka smršavio je dvadeset kilograma. U početku svakih sedam, a sada svakih 20 dana, ide u anesteziju i bužiranje odnosno širenje jednjaka i to kada više ne može progutati ni puding ni juhu. Zato sve poziva na oprez: "Prvo pomirišu, poslije malo onako licnu da vide da li je nešto i poslije tek krenu piti, definitivno tko je čuo za moj slučaj, pazi na te stvari".

Kobno piće popio je polovinom svibnja, a javno odlučio progovoriti tek sada, nakon prošlotjedne priče RTL-a o devetogodišnjaku koji je u Krapini u ugostiteljskom objektu umjesto soka od jabuke dobio opasnu lužinu. Laković potvrđuje: "Da, to je bio okidač i da, jako me šokiralo jer znam kroz šta ja prolazim i ne bih želio nikada nikome to".

Nada se da će priča dobiti sudski epilog i da će krivac odgovarati jer, kaže nije normalno da netko umalo umre zbog gutljaja mineralne u restoranu.