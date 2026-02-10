Klub ratnih zapovjednika predstavio predsjedniku Milanoviću Monografiju 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Kluba ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ koji su mu predstavili i uručili Monografiju 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“. Riječ je o posljednjoj u nizu monografija Ministarstva obrane objavljenih u sklopu Edicije monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991.-1996. godine.

„Ova monografija trajni je zapis o vremenu hrvatskog ponosa i slave, ona je zahvala svim Slavonskim sokolovima, mojim suborcima, sestrama i braći po oružju, za njihov doprinos u izgradnji 5. Gardijske brigade te obrani i oslobođenju naše Domovine. Monografija je spomen na doprinos i žrtvu moje generacije, ali i podsjetnik svim budućim da s istim žarom nastave braniti i graditi Lijepu Našu. Ratni put Slavonskih sokolova bio je čist kao suza: častan, ponosan i dostojanstven, vojnički prema međunarodnim konvencijama“, rekao je između ostaloga umirovljeni general-bojnik i zapovjednik 5. gardijske brigade Ivan Kapular predstavljajući monografiju predsjedniku Milanoviću.

O cilju i svrsi pisanja Monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ na sastanku su govorili umirovljeni general bojnik Živko Budimir, predsjednik Kluba i brigadir Mijo Kožić, glavni urednik i čelnik Stručnog tima koji je pripremao monografiju. Podsjetili su kako do sada jedino 5. Gardijska brigada od svih gardijskih brigada nije imala svoju monografiju. „Neka ova monografija ne bude samo zbir sjećanja, već putokaz novim generacijama kako se s ponosom i domoljubljem čuva tradicija i zajedništvo. Da se nikada ne zaboravi tko su Slavonski sokolovi bili i neka vječno ostane zapisan pobjednički ratni put u Domovinskom ratu“, rekao je brigadir Kožić.

Monografija obuhvaća razdoblje od ustrojavanja Brigade Vukovarskih veterana 16. veljače 1992. pa sve do kraja Domovinskog rata. U njoj je opisan ratni put brigade od zadaća na Kupresu, preko odlaska na Južno bojište do sudjelovanja u svim operacijama oslobađanja Hrvatske: Bljesak, Zid, Ljeto 95., Fenix i Oluja.

„Monografija ima 732 stranice i u njoj je popis svih 6202 ratna pripadnika „Sokolova“. U njoj je 713 fotografija. Pregledali smo više od deset tisuća dokumenata i proveli deklasifikaciju arhivskog gradiva za oko 650 dokumenata. Izradili smo vojno-topografske zemljovide za svaku operaciju. Objedinili smo sva odlikovanja, priznanja i znakovlje Brigade“, pojasnio je brigadir Kožić i zaključio kako je monografija „naš dug prošlosti i dar budućnosti“.

Ustrojena 5. listopada 1992. godine u Vinkovcima, 5. gardijska brigada „Sokolovi“ bila je sastavljena većinom od postrojbi iz Slavonije, najvećim dijelom od pripadnika 204. vukovarske brigade, 108. brodske brigade, 109. vinkovačke brigade, 3. satnije (novogradiška), 122. đakovačke brigade, 123. požeške brigade, 132. našičke brigade i pripadnika 3. gardijske brigade te drugih gardijskih postrojbi. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 89 pripadnika 5. gardijske brigade, a više od 300 pripadnika je bilo ranjeno.

Tijekom predstavljanja monografije prikazan je i film o „Sokolovima“, a umirovljeni general bojnik Kapular uručio je predsjedniku Milanoviću Monografiju 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“.

U izaslanstvu Kluba ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“ bili su zapovjednik 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ umirovljeni general bojnik Ivan Kapular, predsjednik Kluba umirovljeni general bojnik Živko Budimir, potpredsjednik Kluba umirovljeni pukovnik Drago Adžaga, tajnik Kluba umirovljeni bojnik gbr Zlatko Mihin, zapovjednik 4. pješačke bojne 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ u razdoblju od 1993. do 1995. godine umirovljeni brigadni general Mladen Mikolčević, članovi Predsjedništva Kluba Franjo Baričević, Marin Pišonić i Zdravko Nikolić, zapovjednik oklopne bojne 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ Ivica Jelečević, članovi Kluba Mario Švarcmajer, Željko Đerek, Drago Blažević, Ante Elez, Franjo Ćorluka, Ivan Rečić, Borislav Lehki, Marko Derežanin, Ivan Ivanišević, Martin Cruickshank, Biljana Bozaroski, Sanja Samardžija-Dubac, Ana Jakičić te Anita Tunjić, kćer Vinka Pinjuha, posljednjeg poginulog branitelja 5. gardijske brigade Hrvatske vojske „Sokolovi“ i u Domovinskom ratu (10. studenoga 1995. g.).

U pratnji članova Kluba ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“ bili su predstavnici stručnog tima za izradu monografije glavni urednik čelnik Stručnog tima brigadir Mijo Kožić, brigadir Petar Matanović, brigadir Dražen Galović, brigadir Sandi Knežević, pukovnik Mirko Mihić, pukovnik Ivica Barać, časnički namjesnik Mladen Stanković i časnički namjesnik Dražen Horvat.

Uz predsjednika Milanovića bio je savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.