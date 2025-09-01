Klovaru za dlaku izmakao svjetski rekord, Delija i Maričić s novim nacionalnim rekordima

Protekla tri tjedna otok Lastovo bio je domaćin više od 50 ronilaca na dah iz cijelog svijeta. Lastovo je već tradicionalno ljetno okupljalište hrvatske dubinske reprezentacije, kojoj se redovito pridružuje i svjetska elita. Zajedno treniraju, razmjenjuju znanja i testiraju granice ljudske izdržljivosti u sklopu pripremnih kampova i službenih natjecanja.

Održavanje ovakvih događaja na najvišoj razini ne bi bilo moguće bez ključne podrške Park prirode Lastovsko otočje i Lastovo Holidaysa, koji osiguravaju logistiku za suhe treninge i sigurnost na moru – što je posebno zahtjevno pri zaronima do 150 metara dubine daleko od obale – a natjecanje je podržala I Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

AIDA Hrvatska već godinama spada među najaktivnije svjetske federacije, redovito organizira bazenska i dubinska natjecanja te okuplja uhodan tim volontera, sudaca i sigurnosnih ronilaca.

Novi nacionalni rekordi

U sklopu priprema održana su i dva međunarodna natjecanja – jedno pripremno i završno, koje je nosilo i status pokušaja obaranja svjetskog rekorda.

U ženskoj konkurenciji dominirala je Sanda Delija, postavivši novi državni rekord u disciplini s dvije peraje (CWTB) od 88 metara. Uspjeh su upotpunile i gošće: Španjolka Laia Sopena s nacionalnim rekordom od 76 metara te Mađarica Zsofia Torocsik, koja je u disciplini bez peraja (CNF) dosegnula 70 metara. Uz njih, postavljeno je još nekoliko nacionalnih rekorda u ženskoj konkurenciji.

Kod muškaraca, dominaciju su potvrdili Petar Klovar i Vitomir Maričić. Maričić je u pripremnom natjecanju postavio novi hrvatski rekord u disciplini CWT s impresivnih 117 metara, dok su drugo mjesto podijelili Igor Barinov (Grenada), Tomo Čelar (Split) i Donat Faraguna (Umag). Senzacionalno rivalstvo Čelara i Faragune, dvojice reprezentativnih kolega, očito će svoj vrhunac imati na nadolazećem Svjetskom prvenstvu na Cipru.

Klovar – pokušaj svjetskog rekorda

U završnom natjecanju najviše pažnje privukao je Petar Klovar, koji je ciljao na svjetski rekord i najdublji zaron u povijesti ronjenja na dah – nevjerojatnih 136 metara u disciplini FIM (povlačenje po konopu). Zbog problema sa začepljenim uhom, bio je prisiljen okrenuti na 128 metara, što mu je ipak donijelo sigurnu pobjedu. Rekord će, prema svemu sudeći, morati pričekati barem do Svjetskog prvenstva. Iza njega su se plasirali Mađar Marcell Bago i Srbin Nemanja Ranđić.

Sljedeći veliki izazovi očekuju naše najbolje ronioce na Svjetskom prvenstvu na Cipru, dok se na Lastovu već planira novi susret najboljih svjetskih freedivera za 2026 godinu.