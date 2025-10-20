Close Menu

Ključni igrač Hajduka suspendiran zbog novog pravila

Mora pauzirati

Adrion Pajaziti (22), defenzivni veznjak Hajduka, ključni je igrač Bilih otkako je ljetos došao iz Gorice. Sjajnom sezonom tamo na posudbi iz Fulhama izborio je transfer u Hajduk. Na Poljud je stigao kao slobodan igrač te je nastupio u svih 15 utakmica ove sezone u svim natjecanjima, od čega je 13 puta bio u početnom sastavu.

No sada neće igrati u idućem, 11. kolu protiv svog bivšeg kluba u petak u 18 sati u Velikoj Gorici. Pajaziti je u prvih pet kola dobio tri žuta kartona, ali je unatoč tome igrao idućih pet utakmica i sada je suspendiran za Goricu zbog novog pravila. Po njemu se pauzira nakon četiri žuta kartona, a ne zbog tri, kao što je do sada bio slučaj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pajaziti je tako visio još od utakmice s Rijekom. Zatim je bez kartona prošao dio utakmice u Varaždinu, pa protiv Dinama cijeli derbi, onda Lokomotivu i u Vinkovcima protiv Vukovara. Pajaziti je bez kartona koji bi ga suspendirao bio i za vikend u Puli, ali je onda dobio opomenu u 47. minuti utakmice na Drosini. Zato mora pauzirati kod Gorice, piše Index.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0