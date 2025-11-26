Klinci se hvale da su u Grupi 7, roditelji nemaju pojma što je to

Ako je vaš tinejdžer nedavno spomenuo da je dio Grupe 7, a vi ste ostali potpuno zbunjeni, niste jedini. Ovaj zagonetni pojam preplavio je TikTok posljednjih tjedana, a mnogi roditelji se pitaju o kakvoj je tajanstvenoj skupini riječ. Ipak, razloga za brigu nema, jer je objašnjenje potpuno bezazleno i proizlazi iz pokušaja jedne pjevačice da promovira svoju pjesmu, piše Index.

Rose iz Guildforda je priznala da očajnički traži odgovore: "Posvuda sam vidjela ljude kako pričaju o Grupi 7, a nemam pojma što je to." Druga majka iz SAD-a je napisala: "Dragi TikTok algoritam, poveži me sa svim mamama koje su jednako zbunjene kao i ja oko Grupe 7." U međuvremenu, mladi uživaju u internoj šali, a poznati influenceri poput Jasona Sappyja poručuju: "Ako ne znaš što je Grupa 7, nisi njezin dio".

Eksperiment koji je postao viralan

Cijela priča započela je kada je američka indie pjevačica Sophia James odlučila testirati TikTokov algoritam kako bi promovirala svoju novu pjesmu So Unfair. Bivša natjecateljica Američkog idola snimila je sedam videa, svaki malo drugačiji, i objavila ih jedan za drugim. Svima koji su naišli na pojedini video poručila je da pripadaju određenoj grupi.

Njezin sedmi video, onaj za Grupu 7, pokazao se najuspješnijim, prikupivši nevjerojatnih 84 milijuna pregleda. U njemu je izjavila: "Ako gledate ovaj video, vi ste u Grupi 7. Večeras sam objavila sedam videa i ovo je sedmi. Samo mali znanstveni eksperiment da vidim koji videozapisi postižu najveći doseg od sedam. Ne znam što to govori o vama, ali vi ste u Grupi 7, dobrodošli."

Statusni simbol generacije Z

Ubrzo je pripadnost Grupi 7 postala svojevrsni statusni simbol na internetu. Oni koji su organski naišli na video proglasili su se 'pobjednicima' sa 'superiornim algoritmom'.

Mnogi su taj osjećaj usporedili s 'bivanjem u najboljoj grupi za neki predmet u školi'. Trend je inspirirao brojne skečeve, pjesme i slavljeničke videozapise, a čak se i službena TikTok stranica Empire State Buildinga pridružila, objavivši video slavlja uz opis: "Kako se osjećaš kad si u Grupi 7".

Neočekivani uspjeh za pjevačicu

Sophijina novostečena online slava lansirala je njezinu pjesmu na radijske postaje i donijela joj milijune slušatelja. Pjevačica je cijelo iskustvo usporedila s 'dobitkom na lutriji'. "Vi ste raznijeli video Grupe 7 na način koji nikada nisam mogla zamisliti", ushićeno je poručila obožavateljima.

"Ne mogu dovoljno naglasiti da je ovo bila najbizarnija stvar u mom životu i najluđa stvar koju sam vidjela da se odvija. Prvo, hvala vam. Hvala vam što ste mi dali priliku da izgradim pravu karijeru od stvaranja glazbe."