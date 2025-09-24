KLIKER festival slavi 10. izdanje: Službeno otvaranje 07. listopada, u Dvorani Ciscutti Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula

Od pionirskog početka u Varaždinu, Kliker je prerastao u međunarodno prepoznat festival i postao ključna točka susreta umjetnika, djece, roditelja i pedagoga.

Posebno izdanje 2025. godine širi program na čak četiri grada – Zagreb, Pulu, Split i Varaždin – čime još snažnije potvrđuje svoju ulogu nacionalne platforme. Službeno otvaranje održat će se 7. listopada u Puli, u Dvorani Ciscutti Istarskog narodnog kazališta, predstavom Svjetlonoše u 18 sati – snažnim umjetničkim događajem koji doslovno pali svjetla slavljeničkog programa.

U proteklom desetljeću Kliker je donio više od stotinu predstava, radionica, edukacija i programa u kojima je odrasla cijela generacija gledatelja. Upravo ta misija – da najmlađi imaju pravo na vrhunsku umjetnost – ostaje središnji razlog postojanja festivala.Kliker festival i njegova osnivačica i umjetnička voditeljica Sanja Tropp Frühwald danas su referentna točka europske mreže festivala za djecu i mlade. Upravo zato, deseta obljetnica idealna je prilika da se osvrnemo na važnost ovog projekta, ali i da razgovaramo o tome kakvu umjetnost nudimo djeci i kako kroz ples razvijamo novu publiku, nove ideje i otvorenije društvo.

Premijera ususret Klikeru

Ususret 10. Klikeru će se 26. rujna u Centru za kulturu i informacije Maksimir održati pretpremijera, a 27. rujna i službena premijera predstave 'Zorko, Borko i Sreća (4+)'. Ovo toplo i interaktivno plesno putovanje, autorskog tima Mia Zalukar, Danijela Renić i Petra Petrač, okuplja djecu i odrasle u igri, pjesmi i zajedništvu te simbolično otvara slavlje desete obljetnice Klikera.

Najvažniji programi po gradovima

Zagreb – rujan i listopad donose premijeru uoči 10. Kliker festival - 'Zorko, Borko i Sreća', gostovanje predstave 'Mirabilia', koncert 'Brlog' te edukativni program 'Generator'.

Pula – službeno otvorenje 7.10. uz predstavu 'Svjetlonoše', u Dvorani Ciscutti Istarskog narodnog kazališta ; tjedan u Puli donosi i instalaciju 'Strpljiva umjetnost', koncert 'Jazzino' te predstave za najmlađe 'Ninabu' i 'Klikeranciju'.

Split – 15.10. svjetska premijera predstave 'ORI – predstava na preklop' u Domu mladih, uz 'Divlju simfoniju', koncert 'Ljubičastost' i radionice 'Contakids' i 'Koreoigra'.

Varaždin – završnica festivala od 25. do 31.10. s predstavom 'Opera Rosa', povratkom 'Svjetlonoša' u HNK Varaždin i završnim koncertom 'Jazzino'.

“Deset izdanja Klikera svjedoči da djeca imaju pravo na umjetnost koja je istovremeno igra i znanje, prostor različitih perspektiva i zajedničkog učenja. Suvremeni ples u tom kontekstu postaje oda miru i toleranciji, poziv na slobodu izraza i slavlje kulture koja nas povezuje preko granica i generacija. Potreba za takvim programima ogromna je – i svakim danom sve veća u nestabilnim vremenima u kojima živimo, jer upravo dječja perspektiva otvara put prema budućnosti koja je pravednija, hrabrija i suosjećajnija.“ – Sanja Tropp Frühwald, umjetnička voditeljica Kliker festivala

Kliker festival živi i raste zahvaljujući zajedničkim naporima i partnerstvima u svim gradovima u kojima se održava. U Puli je ključni suorganizator Istarsko narodno kazališe Gradsko kazalište Pula, čija podrška i angažman daju posebnu snagu programu, dok je u Splitu festival ostvaren uz pomoć i suradnju s plesnom udrugom Tiramola. U Zagrebu Kliker partnerski djeluje s Kulturnim centrom Travno, Zagrebačkim plesnim centrom i Centrom mladih Ribnjak, čime se otvara prostor suradnje s različitim publikama i zajednicama.

Osim podrške Ministarstva kulture i medija RH, gradova Varaždina, Splita i Pule te Splitsko-dalmatinske županije, Kliker već niz godina ostvaruje i uspješnu suradnju s Austrijskim kulturnim forumom, čime dodatno potvrđuje međunarodni karakter i kulturnu relevantnost.

Ulaznice i publika

Program je namijenjen dojenčadi, djeci i mladima (0–12+), roditeljima i odgajateljima. Ulaznice su od 5 do 10 €, a dio programa je besplatan.

Preporučene dobi i kapaciteti ovise o pojedinim naslovima i lokacijama.

SVE INFORMACIJE SU DOSTUPNE NA KLIKER.COM

DETALJAN PROGRAM PO GRADOVIMA

ZAGREB – “Uoči festivala” + listopad

26.9. – Centar za kulturu Maksimir: 'Zorko, Borko i sreća (4+)' u 10:00

27.9. – Centar za kulturu Maksimir: 'Zorko, Borko i sreća (4+)' u 11:00 (Ususret Klikeru - premijera)

12.10. – KUC Travno: 'Mirabilia (3+)' u 17:00

13.10. – KUC Travno: 'Mirabilia (3+)' u 10:00

13.10. – KUC Travno: 'Klik klub – Ples i glazba (stručni seminar)' 17:00–20:00

14.10. – KUC Travno: 'Mirabilia (3+)' u 10:00

20.10. – ZPC: 'Susret koji nedostaje – javni razgovor' 19:00–21:00

21.,22.,24.10. - škole - Generator: 'Breaking Boundaries (12+)' 9:00–13:00

23.10. – Centar mladih Ribnjak: koncert 'Brlog (3–6)' u 9:00 i 10:30

PULA – Službeno otvaranje (7.–11.10.)

6.10. – Studio INK: ‘No work, just play' 17:00–19:00

7.10. – INK Pula – Dvorana Ciscutti: 'Svjetlonoše (8+)' u 11:00 (predpremijera) i 18:00 - (premijera za svečano otvaranje Klikera)

7.–11.10. – Galerija Vincent iz Kastva: 'Strpljiva umjetnost (5–10)' 10:00–13:00 i 16:00–19:00

7.10. – Foaje INK: 'Jazzino – jazz za dicu (all ages)' u 19:00

8.10. – Mala scena INK: 'Koja si ti planeta? (4–10)' u 9:00 i 11:00

8.10. – Foaje INK: 'Susret koji nedostaje – javni razgovor' 17:00–19:00

9.10. – Mala scena INK: '3PLET (4–8)' u 9:00 i 11:00

9.10. – Studio INK (5. kat): 'No work, just play / Partnering workshop' 17:00–19:00

10.10. – Mala scena INK: 'Mirabilia (3+)' u 10:00 i 18:00

10.10. – Studio INK: 'Klikerancija – Glazba i igra / Zvezdana Novaković (0–2)' 16:00–17:00

11.10. – Mala scena INK: 'Ninabu (0–2)' u 9:30, 11:00 i 17:00

11.10. – Studio INK: 'Klik klub – Ples I glazba' 9:00–13:00

11.10. – Foaje INK: 'Silent disco' 18:00–21:00

SPLIT – premijera i edukacije (15.–18.10.)

15.10. – Vrtići: 'Koreoigra: Moje tijelo (3+)' u 10:00

15.10. – OŠ Spinut: 'Divlja simfonija (7–10)' u 10:00

16.10. – Vrtić: 'Koreoigra: Moje tijelo (3+)' u 10:00

16.10. – Dom mladih (Mala scena): 'ORI – predstava na preklop (3–6)' – 10:00 (pretpremijera), 17:00 (premijera)

16.10. – OŠ Blatine Škrape: 'Divlja simfonija (7–10)' u 10:00

17.10. – Hrvatski dom (Salon Jakova Gotovca): 'Susret koji nedostaje – javni razgovor' 11:00–13:00

17.10. – Podrumi Dioklecijanove palače: koncert 'Ljubičastost (6+)' u 18:00

18.10. – Dom mladih / Beton kino: 'Baja Buf (10–24 mj.)' u 10:00

18.10. – Dom mladih / Beton kino: 'Contakids (2–5)' 11:00–12:00

18.10. – Dom mladih / Beton kino: 'Klik klub – Brlog (radionica za odgajateljice)' 17:00–20:00

VARAŽDIN – završnica (25.–31.10.)

25.10. – HNK Varaždin, Scena Rogoz: 'Opera Rosa (1–3)' u 9:30 i 11:00

26.10. – GMV – Palača Herzer: 'Klik klub – Generator: Breaking Boundaries'

28.10. – HNK Varaždin, Velika scena: 'Svjetlonoše (8+)' u 10:00 i 17:00

29.10. – GMV – Palača Herzer: 'ORI – predstava na preklop (3–6)' u 10:00

30.10. – GMV – Palača Herzer: 'ORI – predstava na preklop (3–6)' u 10:00

31.10. - vrtić - ‘Zorko, borko i sreća’ (4+) u 10:00

31.10. – HNK Varaždin, Koncertna dvorana: 'Jazzino – jazz za dicu (all ages)' u 18:00