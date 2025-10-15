KLIKER festival po prvi put u Splitu. Očekuje vas mnoštvo zanimljivosti

KLIKER festival 2025., najpoznatiji hrvatski festival suvremenog plesa i kazališta za djecu i mlade ove se godine po prvi put održava u Splitu, od 15. do 18. listopada.

Na konferenciji za medije predstavljen je program splitskog izdanja festivala koji donosi besplatni koncert za djecu, radionice za bebe i čak dvije interaktivne predstave za najmlađe, uz radionice za odgajatelje, učitelje i roditelje te cijeli niz radionica i predstava za organizirane vrtićke i školske grupe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

O festivalu i njegovom dolasku u Split govorila je Sanja Tropp Frühwald, umjetnička voditeljica festivala i osnivačica umjetničke organizacije VRUM.

"KLIKER festival je međunarodni festival plesa, pokreta i igre za mladu publiku i po tome je jedinstven u cijeloj regiji, ne samo u Hrvatskoj nego i okolnim u zemljama - u Italiji, Sloveniji, Austriji ne postoji takva vrsta festivala koji je specijaliziran za plesnu umjetnost, neverbalno kazalište, pokret i igru za djecu i mlade. Vrlo je specifičan po tome što njeguje programe za sve dobne skupine: Imamo programe od vrlo posebnih predstava za bebe od šest mjeseci starosti pa sve do predstava za tinejdžere, mlade i odrasle. Također imamo stručne seminare za ljude koji rade u obrazovnom sustavu, za one koji rade s djecom i mladima svaki dan u školi i vrtiću", kazala je Tropp Frühwald.

Na programu je nekoliko predstava koje se plaćaju i mogu se nabaviti preko Adriaticketa ili službene stranice KLIKER festivala. Jedna od njih je premijerna predstava. Dio predstava je besplatan.

"U subotu je dan posvećen najmlađima. Predstava Baja Buf je za djecu do 2 godine starosti, za one koji rasturaju po prostoru, ali još ne izgovaraju pune rečenice. S njima se najviše volimo igrati i za njih smo pripremili posebnu predstavu, a nakon toga i radionicu za one malo starije. Festival zatvaramo stručnim seminarom za sve odgajateljice koji vodi kolegica Irma Unušić. Radionica se zove Ubaci ples u dan i pomaže svim odgajateljima djece predškolskog uzrasta kako ples i pokret integrirat u svakodnevni rad u vrtiću", pojasnila je Sanja Tropp Frühwald.

Plesač Endi Schrotter dio je predstave Ljubičastost.

"Ljubičastost je koncertna izvedba originalne predstave Ljubičasto koja je igrala diljem Hrvatske i skupljala svoju publiku i kritiku koja je bila fenomenalna. Ljubičastost se sastoji od soundtrackova iz pjesama u formatu koji će publika imati priliku vidjeti u Splitu. Jako je lijepo biti dio toga", kazao je ovom prilikom mladi plesač te je dodao da je ovo predstavu za cijelu obitelj.

"Ori je interaktivna plesna predstava inspirirana umjetnosti origamija. Zašto origami? Zato što u origamiju koristimo papir, jedan materijal koji se može savijati na više načina, kao što plesači u plesu koriste svoje tijelo i iz njega rade različite forme. Puno radim s djecom i bila sam frustrirana činjenicom da su konstantno okruženi tehnologijom i sve se više i više digitalizira i htjela sam se vratiti materijalu, tijelu, nečemu taktilnom, nečem osobnom i papir i tijelo su mi tu poslužili kao glavna inspiracija", kazala je Sunčica Bandić, plesna umjetnica.

Cijeli program festivala pogledajte OVDJE:

VRUM je međunarodni kolektiv umjetnika s fokusom na razvoj plesa i kazališta za mladu publiku, pod umjetničkim vodstvom Sanje Tropp Frühwald. Kolektiv spaja suvremeni ples s kazalištem, glazbom, vizualnim umjetnostima i novim medijima te stvara inovativne, interaktivne i inkluzivne produkcije – od plesnih predstava do opera, koncerata i instalacija.