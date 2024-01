Kleinheisler: "Želim s Hajdukom uzeti titulu prvaka. Zato sam tu, da zabijam i asistiram"

Laszlo Kleinheisler stigao je početkom siječnja na posudbu u Hajduk. Nesporno, najveće je pojačanje Bijelih u zimskom mercatu. Zašto je izabrao Hajduk?

"Zato što sam dobio ponudu o kojoj nisam previše razmišljao. Ne, nisam imao drugih opcija iz HNL-a. Bilo je opcija iz drugih zemalja", kazao je.

Nije bilo ponuda, primjerice, iz Dinama ili Osijek?

"Ne, samo se Hajduk iz HNL-a javio. Moram reći da sam sretan s takvim epilogom. Pričao sam sa sportskim direktorom i trenerom, željeli su me jako, U Panathinaikosu nisam gotovo ništa igrao prošle jeseni. Zašto? Ne znam ni sam zašto. Nisam imao dobru relaciju s trenerom, za mene je to velika enigma. Jednostavno me trener nije vidio. Bilo je kratko razdoblje s ozljedom, ali nije ozljeda ključ priče. Ne mogu ni danas dokučiti zašto nisam imao minutažu, zašto sam stavljen sa strane. Čak nisam bio ni na popisu igrača za Europsku ligu. Taj potez me doista posebno pogodio", kazao je Hajdukovac.

Dva nastupa u ligi i tri utakmice u europskim kvalifikacijama, to je sve što je odigrao Kleinheisler prošle jeseni u Grčkoj, pišu Sportske novosti.

Veliki motiv

Ali, neigranjem u Panathinaikosu sigurno se pojačao motiv s kojim je nekadašnji igrač Osijeka došao na Poljud.

"Motiv je uvijek velik, posebno kada se boriš za naslov prvaka. Uz to, želim se vratiti u reprezentaciju Mađarske, želim zaigrati na Euru", kazao je.

Izbornik Marco Rossi posljednji je put pozvao Laszla još krajem lipnja. Od tada nije Kleinheisler bio u “lakoj konjici”. Propustio je niz kvalifikacijskih susreta prošle jeseni, a nedostaju mu samo tri nastupa do jubilarnih 50 utakmica u nacionalnoj selekciji.

"Tri cilja sam sebi zadao kada sam se odlučio za Hajduk. Prvi je igrati, drugi je s Hajdukom uzeti titulu prvaka, a treći je nastup za reprezentaciju na Euru u Njemačkoj".

Ambiciozan je Kleinheisler, a takav igrač i treba Hajduku. Ima i potrebno iskustvo HNL-a jer četiri godine je proveo u Osijeku, stoga dobro zna kako funkcionira Hrvatska liga.

"Za mene nema ništa novog. Mogu pomoći, mogu dati puno za Hajduk u borbi za naslovom prvaka"

Prije dolaska u Hajduk razgovarao je sa Zvonimirom Šarlijom, svojim prošlogodišnjim suigračem iz Panathinaikosa.

"Rekao mi je Šarlija kako se živi u Hajduku. Dobio sam od njega sve potrebne informacije, kazao mi je da imamo veliku mogućnost uzeti titulu. Zato sam tu, da zabijam i asistiram. Prvi smo nakon jeseni, ali lako je pričati, mora se sve dokazati na terenu. Pritom uvijek govorim - nema malih momčadi, nema malih utakmica! Svaka je važna, za svaku se loptu moraš boriti", kazao je Laszlo.

Odlično se Laszlo poznaje i sa Žaperom, nekadašnjim suigračem iz Osijeka.

Poznajem ga jako dobro, iako ima 25 godina, još je mlad igrač. Za mene najbolji defenzivac sredine terena u ligi.

Ali, jednog je igrača upoznao iz drukčije perspektive. Marko Livaja na “pravoj strani”.

"Ljepše je igrati rame uz rame s njim, nego biti protiv njega. Kad sam igrao kontra Livaje, uvijek je bilo jako teško. Ne možeš mu uzeti loptu, dva-tri igrača su na njemu. Puno je lakše kad ti nije protivnik".

Može na tri pozicije

Koja je najbolja pozicija za Kleinheislera? Karoglan ga je dosad isprobao na lijevom veznom i lijevom krilu.

"Mogu igrati tri pozicije. Dugo sam u Osijeku igrao lijevo krilo, a mogu biti “osmica” i “desetka”.

Jeste li se iznenadili s visokih 5:2 protiv MOL Fehervara? Mađarsku momčad ipak dobro poznajete.

"Nije to za mene bilo iznenađenje jer Hajduk ima odličnu momčad. Moram priznati, bilo mi je čudno igrati protiv Videotona, mog nekadašnjeg kluba. Sa 17 godina sam bio u Videotonu, pamtim te dane, međutim, isključim emocije i jednostavno igram. Reakcije? Pričali smo i prije utakmice, rekli su mi igrači Fehervara da smo jako dobri. Ali, to je tek druga prijateljska, bit ćemo mi i još bolji. Imamo još prostor za uigravanje".

Možete li usporediti Hajduk i Osijek iz doba dok ste nosili dres kluba s Drave?

"Teško je uspoređivati, pritisak rezultata je veći u Hajduku. Imamo sedam bodova uz dvije utakmice viška, ali ne trebamo misliti na tablicu. Moramo dobivati utakmice u kontinuitetu. Kad sam bio s Bjelicom u Osijeku stalno mi je govorio “igraj slobodno, možeš sve sa loptom”. U Hajduku sam tek krenuo", kazao je za Sportske novosti.

Ali, brzo će doći i susret s nekadašnjim klubom. Hajduk cilja naslov prvaka, ali svaki veliki cilj kreće malim korakom. U dva prva treba preskočiti Rijeku i Osijek.

"Istina, za mene su dvije prve najvažnije. Treba nam odličan start, dobro smo počeli na pripremama, napredujemo. Ja sam optimist. Osijek? Bit će čudno prvi put igrati protiv Osijeka, ali vjerujem da će me navijači dobro primiti na Pampasu. Voljeli su me jer sam sve davao za klub dok sam igrao u Osijeku".

Godinu dana nakon odlaska iz Osijeka krajem siječnja imat će premijeru na Poljudu. Jedan veliki bivši igrač Osijeka, Jurica Vranješ, već je predvidio da će se Kleinheisler dopasti navijačima Bijelih. Sa svojim borbenim pozitivnim stavom brzo će postati njihov ljubimac, naglasio je Vranješ.

"Gode takva predviđanja, ali moram se dokazati pred navijačima. Hajduk ima najbolje navijače uz ligi, to nije dvojbeno. Svuda prate momčad i to je fantastično. Volim igrati u takvoj atmosferi podrške".

Svaki igrač pri dolasku u Hajduk mora otpjevati jednu pjesmu pred suigračima, a Laszlo Kleinheisler opisao nam je kako je došlo do inicijacije s pjesmom Dalmacija u mom oku od Miše Kovača. S tom glazbenom uspješnicom predstavio se Mađar na početku svoje hajdučke karijere, na večeri u hotelu Coral u Umagu.

"Supruga me nagovorila, ona mi je rekla da trebam otpjevati tu pjesmu".

Kada Mađar pjeva Mišu...

Supruga Tamara potpisala je sugestiju, koja je Laszla još više približila navijačima, a da se nije ni prezentirao na terenu. Jer, njegova izvedba Mišine legendarne pjesme postala je viralni hit među navijačima Bijelih, pišu Sportske novosti.

Nego, znamo da je Kleinheisler posudbi iz Panathinaikosa do ljeta, a što dalje?

"Vidjet ćemo, ugovor s Panathinaikosom je do ljeta 2026. godine".

Ako Hajduk uzme naslov prvaka, dolaze novi veliki izazovi.

"Da se mene pita, želio bih ostati što god mogu duže",podvukao je Kleinheisler.