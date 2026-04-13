Klara Uglešić iz splitskog Taekwondo kluba Marjan svjetska je viceprvakinja u taekwondou

Fenomenalna je bila Klara Uglešić u kategoriji do 55 kilograma na svjetskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Tashkentu u Uzbekistanu. U prvom je kolu bila slobodna, u drugom slavila protiv Kafe Al Mubarak s 2:0 u rundama (9:1 i 8:0), da bi u trećem kolu pobijedila domaću sportašicu Rushanakhon Ravshanovu s 2:1 u rundama (3:0,2:3,1:1).

Dramatična borba za odličje protiv izvrsne Iranke Dine Babarahim otišla je na stranu Uglešić, još jednom s 2:1 u rundama (10:3, 3:9 i 7:4) da bi u polufinalu Klara s 2:0 (0:0,1:0) preskočila i Egipćanku Halu Hany Omar. Finalni sraz protiv Kineskinje Zixuan Liu ponudio je novu dramu, ali je ovog puta borba otišla na stranu Kineskinje 0:2 u rundama (0:0,9:9).

Nevjerojatna je to 11 medalja za sestre Uglešić od dolaska u Taekwondo klub Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima. Petra je svjetska prvakinja, trostruka europska prvakinja uz još jednu broncu na europskim smotrama, Klara je svjetska viceprvakinja, dva puta viceprvakinja Europe te po jednom brončana na svjetskom i europskom prvenstvu dok je Marija osvojila svjetsku broncu.

Ujedno je ovo i 154. medalja splitskog Marjana s najvećih natjecanja, svjetskih i europskih prvenstava i olimpijskih igara.

Dodajmo da su prvog dana natjecanja od Marjanovih sportaša zaustavljeni Lana Graovac i Luka Kvaternik, a da u danima pred nama još čekaju svoj nastup Marina Bilić, Petra Uglešić, Maja Srhoj i Vito Karabatić.