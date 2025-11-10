Klapa Tamarin traži nove pjevačice: „Dobro nam došle!“

Jedna od najdugovječnijih dalmatinskih ženskih klapa, Klapa Tamarin, otvorila je audiciju za nove pjevačice. Audicija će se održati u Solinu, a poziv je upućen svim ljubiteljicama klapske pjesme, bez obzira na glazbeno iskustvo.

Iz klape poručuju kako je iskustvo pjevanja poželjno, ali nije nužno, jer je najvažnija ljubav prema glazbi i želja za druženjem u tradicionalnom dalmatinskom duhu. Sve zainteresirane mogu se javiti na broj 095 51 88 336 ili putem e-maila klapa.tamarin@gmail.com

„Dobro nam došle!“ – poručuju članice klape koje već godinama čuvaju i njeguju dalmatinsku glazbenu baštinu.