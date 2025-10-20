Klapa Sveti Juraj i Ibrica Jusić zapjevali Thompsonov hit. Jusić 'pukao' od emocija, za naježit se

Povodom Dana Općine Konavle i 33. obljetnice oslobođenja Konavala, u nedjelju 19. listopada 2025. godine u crkvi sv. Nikole u Čilipima održan je domoljubni koncert klape Hrvatske ratne mornarice 'Sveti Juraj' u suradnji sa Simfonijskim orkestrom Konavle Art pod ravnanjem maestra Slobodana Begića.

U konobi, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice imala je čast zapjevati zajedno s legendarnim Ibricom Jusićem. Posebno emotivan trenutak nastao je kada su izveli Thompsonov hit ‘Ako ne znaš šta je bilo’, a Jusić nije mogao sakriti suze.

Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice osnovana je početkom 2021. godine s ciljem predstavljanja Oružanih snaga Republike Hrvatske na Međunarodnom susretu vojski svijeta u Lourdesu. Njihova je prva zadaća očuvati i promicati kulturu a capella pjevanja dalmatinske pjesme, sakralnih i domoljubnih skladbi. U 24 godine svog djelovanja klapa je nastupala diljem domovine i svijeta stekavši status jedinstvenog brenda hrvatskog naroda. Dobitnici su brojnih priznanja i nagrada.