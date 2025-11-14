Klapa Sveti Juraj HRM ima novu pjesmu

Uoči obilježavanja obljetnice stradavanja Vukovara i Škabrnje, Klapa Sveti Juraj HRM objavljuje novu pjesmu Kad se budem, Bože, k Tebi penjao. Ova pjesma je puno više od samog glazbenog djela – ona je hommage hrabrosti i vjeri o. Dominika Barača, čija je tragedija oslikana kroz tekst, glazbu i spot.

Pjesma Kad se budem, Bože, k Tebi penjao prikazuje posljednje dane o. Dominika Barača, dominikanca, filozofa, teologa i humanista koji je nakon Drugog svjetskog rata zatočen i pogubljen 17. studenoga 1945. godine zbog svoje vjere i moralne dosljednosti.

Pjesma ne samo da čuva uspomenu na o. Barača, već povezuje i žrtve iz različitih vremena, stvarajući most između prošlosti i sadašnjosti. Ona povezuje dvije velike povijesne tragedije hrvatskoga naroda – 1945. i 1991. godine, što joj daje snažnu simboliku, a sama melodija, s klapom i modernim glazbenim elementima, doprinosi toj dimenziji.

Tekst za pjesmu napisala je Iva Čuvalo, potaknuta dirljivim svjedočanstvom dominikanca Randa Paršića o posljednjim satima Baračeva života i njegovu pogubljenju. Glazbu je skladao Slavko Nedić, jedan od naših najplodnijih skladatelja popularne duhovne glazbe. Aranžman i orkestraciju potpisuje umjetnički voditelj Klape Sveti Juraj HRM Mario Božić. Pjesma je pisana upravo za Klapu Sveti Juraj, što su oni prepoznali već po dostavljenoj demo-snimci te su je, kao pravi "profesionalci s dušom", iznijeli na sebi svojstven način s puno emocija, što se posebno ističe u solističkoj interpretaciji Marka Bralića.

Ovoj su klapskoj pjesmi glazbeni producenti Mario Božić i Slavko Nedić udahnuli i modernu pop-rock dimenziju. Uz Klapu Sveti Juraj HRM, završnu duhovnu oporuku Dominika Barača izgovara naš poznati glumac splitskog Hrvatskog narodnog kazališta Pere Eranović. Gitare u pjesmi Kad se budem, Bože, k Tebi penjao svirao je Zlatko Brodarić.

Režiju spota potpisuje Hrvoje Svalina, dugogodišnji suradnik Klape Sveti Juraj HRM. Kadrovi su snimani na autentičnim lokacijama dominikanskih samostana u Trogiru i na Čiovu. O spotu je njegov redatelj Hrvoje Svalina rekao: “Spot ne prikazuje samo povijest u klasičnom dokumentarnom stilu, već dublje ulazi u duhovnu dimenziju priče. Prikazivanje Dominika Barača kao svjedoka vjere, a ne samo žrtve, daje snagu poruci oprosta i nade. To je priča ljubavi i nade, duhovni portret čovjeka koji ostaje slobodan unutar zatočeništva.” Lik Dominika Barača dojmljivo je uprizorio Marijan Kukulj.

Nakladnici pjesme Kad se budem, Bože, k Tebi penjao su: Scardona, Croatia Records i Dominikanska naklada Istina.

O pjesmi "Kad se budem, Bože, k Tebi penjao"

Pjesma je nastala na poticaj dominikanca Ante Gavrića, koji je Slavka Nedića i Ivu Čuvalo zamolio da napišu pjesmu o Dominiku Baraču. Čitajući o Baračevu životu, Ivu je posebno nadahnula veličanstvena poruka koju je on napisao u zadnjim satima svoga života.

Shvatila je da se Barač, iako je fizički silazio skalinama prema stratištu, zapravo penjao prema Bogu, te da će se svatko od nas kad-tad penjati tim istim putem. Svijet zadnjih dana i sati života Dominika Barača, iako ograničen zidovima, pretvara se u prostor svjetlosti, tišine i Božje prisutnosti. Dominik nije žrtva, nego svjedok vjere — čovjek koji i u trenutku najveće nepravde ostaje cjelovit, smiren i ukorijenjen u vjeri te, poput Isusa, moli: “Bože, oprosti im!”

Središnji motiv spota je krunica — simbol molitve, povezanosti i svjetla koje se ne gasi. Baračeva krunica, rasuta nakon njegova pogubljenja, pronalazi nove ruke koje će je nositi u vjeri. Ona na poseban način oživljava u Domovinskom ratu te postaje važan znak svim hrvatskim braniteljima. Svi su oni, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, branili domovinu upravo s krunicom oko vrata.

O Dominiku Baraču

Dominik Barač, rođen 1912. u Slanom, bio je istodobno vrhunski intelektualac, poliglot i jednostavan dominikanski redovnik koji je vjerno slijedio Kristov nauk i ustrajno želio narodu nositi Njegovo svjetlo i nadu. U svojoj doktorskoj disertaciji o socijalnoj filozofiji boljševizma jasno je predvidio kataklizmu koju će svijetu i ljudima donijeti tada nadolazeći komunizam i boljševičke zablude. Iz toga su ga razloga partizani, pod lažnom optužbom, 1944. uhapsili, a 1945. prijeki ga je vojni sud osudio na smrt.

Utamničen najprije u Dubrovniku, a zatim u Trogiru, strpljivo je i nepokolebljivo čekao izvršenje presude, potajno se dopisujući sa subratom i drugim svećenicima osuđenim na dugogodišnju robiju.

Saznavši 16. studenoga 1945. da će u zoru sljedećega dana biti strijeljan, poslao je posljednju poruku sa zamolbom da mu, kada se bude spuštao skalinama kraj njihove tamnice, subrat odriješi grijehe. Na stratištu je bio miran i dostojanstven, zadnjim dahom izgovarajući Kristove riječi oprosta, a po njegovu se tijelu rasula krunica koju su mu krvnici bjesomučno strgnuli s pojasa.

Njegovu je subratu milosrdni čuvar donio za uspomenu dvanaest zrna koja je kriomice uspio spasiti. Osamdeset godina kasnije, zablude boljševizma davno su razrušene, a Baračevi ustrajni pozivi na služenje istini i pravdi odjekuju jednako snažno kao i kad ih je u svom mladenačkom zanosu zapisivao.

Stoga Dominik Barač nije bio samo simbol žrtve komunizma, već i simbol vjere i nade koja je ostala čista i postojana unatoč svim nedaćama.

Klapa Sveti Juraj HRM feat Pere Eranović Kad se budem, Bože, k tebi penjao Oporuka o. Dominika Barača O.P. Glazba: Slavko Nedić Tekst: Iva Čuvalo Aranžman i orkestracija: Mario Božić Izvođač: Klapa Sveti Juraj HRM Članovi klape Sveti Juraj: Stipe Botica, Toni Štulić, Ivica Kuzmanić, Darko Tranfić, Domagoj Žanić, Bruno Andrić, Goran Bralić, Jakov Šegvić, Dragan Popović i Marko Bralić (organizacijski voditelj klape i vokalni solist), Mario Božić (umjetnički voditelj Klape Sveti Juraj HRM) Recitacija: Pere Eranović Gitare: Zlatko Brodarić Snimanje i editing vokala: Mario Božić Miks i mastering: Hrvoje Domazet Glazbena produkcija: Mario Božić i Slavko Nedić Redatelj: Hrvoje Svalina Igraju: Marijan Kukulj (o. Dominik Barač) i Milena Zulim (knjižničarka) Asistent: Jerko Kalajžić Rekviziti: Goran Zečević Svjetlo: Roko Matas Šminka: Anđa Šilović © 2025 SCARDONA / CROATIA RECORDS / DOMINIKANSKA NAKLADA ISTINA Tekst pjesme Kad se budem, Bože, k Tebi penjao oporuka o. Dominika Barača O.P. Tvoja Ljubav mene nosi kao oblake, kud god idem predajem se samo Srcu Tvom. Daj da uvijek vjerno slijedim Tvoje korake kad me zovu tuđe zemlje ili rodni dom. Dok u meni ljuljaju se grane maslina i dok ptice svojom pjesmom njišu valove, znam u Tvojoj ruci da je moja sudbina i da čuješ moje duše žarke molitve. Kad se budem, Bože, k Tebi penjao taj zadnji put, po skalinama, moje grijehe tada Ti odriješi sve, i oprosti mojim sucima. Gospodnji je Duh na meni, Ti me pomaza! Moje riječi ruše kule tuđih zabluda. Nema straha ni od smrti ni od poraza onaj tko je odan vjeri svoga naroda. Kad se budem, Bože, k Tebi penjao taj zadnji put, po skalinama, moje grijehe tada Ti odriješi sve, i oprosti mojim sucima. Kad se budem, Bože, k Tebi penjao taj zadnji put, po skalinama, moje suze neka zemlju ne taknu, nek’ se prospe moja krunica. Neka moja snaga budu Pravda, Istina, neka uvijek Tebe slavim svojim mislima! Daj da budem baklja gdje je tama ledena, daj da nosim svjetlo Nade drugim ljudima! Glazba: Slavko Nedić Tekst: Iva Čuvalo Aranžman i orkestracija: Mario Božić