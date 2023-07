KLAPA ŠUFIT SLAVI 30 GODINA POSTOJANJA Legendarna splitska klapa zapjevat će na Peristil, u srcu svoga grada

Nakon slavljeničkog koncerta u Lisinskom klapa Šufit će 18. srpnja proslaviti 30 godina svojeg djelovanja koncertom i u samom srcu Splita, na Peristilu. Koncert će se održati u sklopu Splitskog ljeta.

"Split je naš grad, a Peristil je srce Splita"

U Šufitu ne kriju zadovoljstvo. Velika im je čast zapjevati pred splitskom publikom i to na Peristilu - mjestu koje je savršena kulisa za koncerte. Tu su pjevali brojni hrvatski glazbeni velikani, Oliver Dragojević, Massimo, Zorica Kondža...

"Split je naš grad, a Peristil je srce Splita", dodao je solist klape Teo Bikić. Upravo zato pripremaju nešto posebno. Publika će moći uživati u presjeku njihove bogate tridesetogodišnje karijere, od a cappella izvedbi do izvedbi uz gudački kvartet i bend. Uz to, na koncertu će im se kao gosti pridružiti glazbene zvijezde Zorica Kondža i Tedi Spalato. Bit će to pravi spoj tradicije i modernosti s okusom mora.

Ulaznice su u prodaji na blagajni HNK Split i na splitsko-ljeto.hr.