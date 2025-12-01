Klapa Šufit pjeva i brije se na humanitarnom božićnom koncertu!

Sutra, u utorak, 2. prosinca, s početkom u 20:00 sati, u Dvorani Lora održat će se Božićni koncert Klape Šufit s posebnim humanitarnim karakterom.đ

Jedinstvene zvijezde večeri bit će njihove brade. Naime, devet članova klape će pred publikom, usred koncerta, obrijati svoje brade koje su pažljivo puštali tijekom mjeseca studenog u znak podrške devetoj Bradatoj aukciji.

Događaj je organiziran u sklopu podrške i prikupljanja sredstava za Bradatu aukciju kako bi se osigurala sredstva za kupnju magnetske rezonance za KBC Split.

Svaki prikupljeni euro ide u fond za kupnju najsuvremenije magnetske rezonance za KBC Split, uređaja koji može spasiti brojne živote. Ali jednako važno - ovaj događaj podiže svijest o nečemu o čemu muškarci premalo govore: važnosti redovitih preventivnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju.

Kao poseban gost nastupit će Katica Marinović, dodajući glazbeni sjaj večeri koja spaja tradiciju s humanošću.

Kupnjom ulaznice posjetitelji će, ne samo uživati u glazbenom doživljaju, već i izravno doprinijeti ostvarenju važnog cilja - nabavi magnetske rezonance za splitsku bolnicu i podizanju svijesti o muškom zdravlju.

Ulaznice su dostupne na https://core-event.co/en/events/bozicni-koncert-klape-sufit-za-bradatu-aukciju-510a