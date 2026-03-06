Kladili se na smrt ajatolaha, kladionica im odbila isplatiti 54 milijuna dolara

Kada je jedan izraelsko-američki poslovni direktor vidio zelene kvačice pored svojih oklada na svrgavanje ajatolaha Alija Hameneija s položaja vrhovnog vođe Irana, pomislio je da je ostvario golemi dobitak. Njegova nevjerojatna oklada od 3460 dolara odjednom se pretvorila u isplatu od preko 63.000 dolara nakon što su američke i izraelske snage ubile ajatolaha u zračnom napadu. Međutim, postojao je jedan problem: oklada nikada nije isplaćena, prenosi Index.

Do takvog scenarija došlo je jer je platforma za tržišta predviđanja Kalshi odbila isplatiti nevjerojatnih 54 milijuna dolara korisnicima koji su se kladili da će Hamenei prošlog vikenda biti "svrgnut" s mjesta vrhovnog vođe.

Tvrtka je takvu odluku obrazložila tvrdnjom da se smrt ajatolaha zapravo ne računa kao njegovo "svrgavanje" s položaja te da platforma ne dopušta oklade "izravno povezane sa smrću". Odluka je donesena nakon što je tvrtka već dopustila da se na spornoj okladi prikupe milijuni dolara.

"Rezervirao sam put u Courchevel", našalio se direktor za The Washington Post, aludirajući na luksuzno skijalište u Alpama. "Onda su promijenili pravila... i sve su nas prevarili."

Iako je stranica navodno obeštetila sve kladitelje u jednakim omjerima, što znači da su dobili svoj novac natrag, oni koji su mogli ostvariti goleme dobitke iskalili su svoj bijes na internetu zbog takve odluke.

Bijesni korisnici

"Toliko sam zgrožen da sam, iskreno, odustao od tržišta predviđanja, barem u bližoj budućnosti", ogorčeno je bez trunke ironije na X-u, bivšem Twitteru, napisao jedan ulagač. "Dugujete mi više od 2500 dolara, a mnogim nedužnim, povremenim ulagačima dugujete još milijune."

U razgovoru za The Washington Post, demokratski senator Chris Murphy nazvao je tržišta predviđanja poput Kalshija "američkim komercijalnim nemoralom na steroidima".

"Kada događaji koji uključuju dobro i zlo postanu samo financijski proizvod, ne znam kako ispravno i pogrešno više ima ikakvog smisla", nastavio je. "Ljudi ne bi trebali navijati da netko umre zato što su se na to kladili."