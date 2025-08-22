Kiša ugasila požar kod Neuma

Noćašnja kiša pomogla je u gašenju požara koji je u četvrtak zahvatio područje Neuma, potvrdili su za Bljesak.info iz Vatrogasne postaje Neum.

Prema riječima dežurnih vatrogasaca, kiša je počela padati oko 2 sata iza ponoći, a od 3 sata pa sve do jutra ekipe su ostale na terenu nadzirući požarište. Jutros su se svi vatrogasci vratili s terena, a požar je u potpunosti ugašen.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iako uzrok još nije službeno potvrđen, sumnja se da je požar izazvao ljudski faktor. ''Sada je na nadležnim institucijama da odrade svoj posao'', naveli su iz Vatrogasne postaje Neum.

Za danas ujutro bio je najavljen i angažman helikoptera Oružanih snaga BiH.